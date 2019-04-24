تسريب صور ومواصفات وسعر الهاتف Oppo A9، وسيصل مع كاميرتين في الخلف وبثلاثة ألوان مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن سلسلة هواتف Oppo A Series ستحصل على عضو جديد سيحمل إسم Oppo A9. في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صور ومواصفات هذا الهاتف، فضلا عن السعر الذي سيصل به إلى الأسواق مع العلم بأن الشائعات تقترح إمكانية أن يتم الإعلان عنه في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 30 أبريل.

ووفقا لتسريب اليوم، فيبدو أن الهاتف Oppo A9 سيكلف ما يعادل 250 دولار أمريكي، وسيضم كاميرتين في الخلف بحيث ستضم الكاميرا الأساسية مستشعر بدقة 48 ميغابكسل على غرار الهاتف Oppo Reno. ومع ذلك، الهاتف Oppo A9 الجديد لن يضم كاميرا أمامية منبثقة، وإنما سيضم هذه الكاميرا في القطع الصغير الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. وكما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Oppo A9 سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف بدلاً من الشاشة.

يقال كذلك أن الهاتف Oppo A9 سيضم بطارية بسعة 4020mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 مما يسمح بشحن بطارية هذا الهاتف بسرعة 20W. وبغض النظر عن البطارية، فهذا الهاتف سيضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

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للآسف، المعلومات المتعلقة بالمعالج غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن سلسلة هواتف Oppo A Series تميل إلى إستخدام معالجات MediaTek. وكما تلاحظون في الصور أعلاه، فالهاتف Oppo A9 سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأخضر الفاتح والأخضر الداكن والأزرق الداكن.