سامسونج تعمل على تصميمين جديدين لشاشات قابلة للطي، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يقال الآن أن شركة سامسونج تعمل على شاشات مرنة جديدة تقبل إمكانية الطي في محورين، واحدة بحجم 8 إنش والأخرى بحجم 13 إنش. ومن المتوقع أن تكون هذه الشاشات الجديدة القابلة للطي جاهزة هذا العام، ولكن من غير الواضح متى سيتم إستخدامها في الأجهزة الإستهلاكية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Bell، فإنه يتم تطوير تصميمين مختلفين، واحد يدعى G-type والأخر يدعى S-type. وتهدف الحروف في الأسماء إلى توضيح الشكل، ولكن الصور أدناه يجب أن تكون أكثر وضوحًا :

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وبناء على هذه الصور، فشاشة G-type هي من ستمتاز بحجم 8 إنش، في حين ستمتاز شاشة S-type بحجم 13 إنش. وستحاول الأجهزة التي تستخدم هذه الشاشات القابلة للطي مستقبلاً منافسة الأجهزة اللوحية المماثلة من حيث الحجم مثل iPad Mini و iPad Pro والتي تأتي مع شاشات بأحجام مماثلة. وبالنسبة لشاشة G-type، فهي ستترك شاشة نشطة في الواجهة الخلفية عندما يتم طيها، في حين ستمتاز شاشة S-type بواجهة واحدة فقط في الأمام.