تسريب المزيد من التفاصيل حول الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، بما في ذلك سعة البطاريات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في اليوم 14 من شهر مايو المقبل، ومع إقترابنا من هذا التاريخ، نستمر في سماع المزيد عن هذه الهواتف الذكية. لقد تم بالفعل تسريب التفاصيل المتعلقة بالشاشات والكاميرات الخاصة بالهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، والآن نحن هنا مع تفاصيل إضافية حول الذاكرة التخزينية.

ووفقا للتسريب الجديد، فيبدو أن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro سيكونا متوفرين مع خيارين على مستوى الذاكرة التخزينية، وهما 128GB و 256GB. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية، فالهاتف OnePlus 7 سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 Pro نحو 8GB من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، سيكون هناك طراز ثالث يستند على الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم 12GB من الذاكرة العشوائية و 256GB من الذاكرة الداخلية. وبغنى عن القول، فجميع هذه الهواتف ستضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات كشف أيضًا أن الهاتف OnePlus 7 سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 Pro شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وبالنسبة للكاميرا المقربة، فقد تردد أنها ستضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4 توفر تقريب بصري يصل إلى 3 أضعاف. لا نعرف البعد البؤري حاليًا، ولكن يجب أن يبلغ طوله حوالي 80 ملمتر. أما بخصوص الكاميرا الثالثة، فهي ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2 مع العلم بأنها ستمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة.

Advertisements

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 العادي، فهو سيضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية، واحدة بدقة 48 ميغابكسل والأخرى بدقة 24 ميغابكسل. وبالنظر إلى دقتها، فنحن نعتقد بأن الكاميرا الثانية ستكون واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد أوضحت لنا التسريبات السابقة كذلك بأن جميع طرازات OnePlus 7 الثلاثة ستضم المعالج Snapdragon 855.

وبغض النظر عن الذاكرة والشاشات والكاميرات، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف OnePlus 7 سيأتي مع بطارية بسعة 3700mAh تدعم الشحن بسرعة 20W، في حين سيأتي الهاتف OnePlus 7 Pro مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 30W.