سامسونج تبدأ بإستدعاء كافة وحدات Galaxy Fold المُرسلة للمراجعين والصحافة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد يوم واحد من إصدار بيان رسمي وتأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold، بدأت شركة سامسونج على ما يبدو عملية إستعادة وحدات Galaxy Fold الأولية المرسلة إلى المراجعين التقنيين والصحافة على الصعيد العالمي. ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، فقد طلبت شركة سامسونج من المختبرين إعادة الأجهزة حتى تتمكن من إجراء تحليل شامل لمشاكل الشاشة. وبالفعل، لقد أكدت العديد من المواقع التقنية أنها تلقت رسالة من ممثل شركة سامسونج يطلبها فيها بإعادة وحدات Galaxy Fold التي تم إرسالها إليهم بحيث يقول :

” تم تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold لإكتشاف الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعطل عدد قليل من الوحدات. لكي نتحقق من جميع الأجهزة، نقوم بإستعادة جميع الوحدات المُرسلة للمراجعة “.

بالأمس، أعلنت شركة سامسونج أنها ستؤجل مؤقتًا عملية إطلاق الهاتف Galaxy Fold. جاءت هذه الأخبار قبل أيام فقط من تأجيل أحداث الإطلاق التي كان مقررًا عقدها في كل من الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

Advertisements

لا تقوم شركة سامسونج بإلغاء الهاتف، لذلك سيظل العملاء الذين طلبوا هذا الهاتف بشكل المسبق في الطابور الأول عندما يتم إطلاق الهاتف في النهاية، وذكرت شركة سامسونج أنها ستتأكد من إعلام هؤلاء المشترين بموعد الإطلاق الجديد في غضون بضعة أسابيع.

صرحت سامسونج بأنها تركز بشكل رئيسي على تحسين الجهاز وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستهلكين. هذا كل ما لدينا الآن، وسنتأكد من إبقائكم على إطلاع دائم بكل ما يجري بمجرد ظهور تفاصيل أخرى.