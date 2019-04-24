شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يضيف ملصقا جديدا للقصص يتيح للمستخدمين سؤال أصدقائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تطبيق انستجرام عن ملصق جديد للقصص "Instagram Stories" يتيح للمستخدمين طرح أسئلة متعددة الخيارات على متابعيهم، كنوع من الاستفتاء على أمر ما، والملصق متاح لجميع مستخدمي iOS و أندوريد.



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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال انستجرام إن الملصق يمثل وسيلة ممتعة للمستخدمين لمعرفة مدى معرفة أصدقائهم لهم حقًا، وكذلك التعرف على متابعيهم.

وأوضحت الشركة أن نشر هذه الميزة هى وسيلة سهلة للتواصل مع المعجبين والتعبير عن إبداعك ومعرفة مدى معرفة متابعيك لك".

حاول أن تسأل متابعينك عن أغنيتك المفضلة أو من التى تحبها أكثر، وسيحاول المشجعون رؤية الإجابة الصحيحة بين الخيارات.

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انستجرام

ليس عليك سوى أن تحدد ملصق الاختبار ثم تكتب سؤالك، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الاختيار بين اثنين إلى أربعة خيارات متعددة الخيارات.

وبمجرد نشر الاختبار، يمكن للمستخدمين التحقق من إجابات متابعيهم أيضًا بكل سهولة والرد عليهم.





خطوات انستجرام

جدير بالذكر دعمت انستجرام ميزة القصص بمجموعة من في الأشهر الأخيرة، حيث تحاول تشجيع المستخدمين على التفاعل مع متابعيهم بطرق جديدة.