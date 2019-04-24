شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يسعى لتطوير روبوتات فضائية لإصلاح الأقمار الصناعية فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعو وزارة الدفاع الأمريكية المهندسين والعلماء إلى المساعدة في تطوير روبوتات قادرة على إصلاح الأقمار الصناعية عن بعد في الفضاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، فإن وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (DARPA)، والتي تعد جزءًا من وزارة الدفاع الأمريكية، تأمل افي تطوير وإطلاق برامج روبوت الفضاء المتطورة إلى مدارها خلال السنوات الخمس القادمة.

كما يقول المسئولون بوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (DARPA)، إن حوالي 400 قمر صناعي مملوك من قبل الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة تدور حول الأرض على بعد أكثر من 20000 ميل مما يجعل الخدمة والصيانة مستحيلة.

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الأقمار الصناعية

ومع عدم وجود احتمالات للمساعدة في المدار، يتم تحميل الأقمار الصناعية المخصصة لالمدار الاستوائي المتزامن مع الأرض اليوم بنظم احتياطية وبأقصى قدر ممكن من الوقود، مما يزيد من وزنها وتكلفتها .

ومن أجل المساعدة في التخفيف من تكاليف الاضطرار إلى إطلاق أقمار صناعية جديدة بشكل متكرر في حالة تعرض أحدها للتلف، قد تتطلع الشركات إلى روبوتات إصلاح الفضاء في المستقبل.