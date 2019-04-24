شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مستخدم يسجل الدخول لموقع تويتر يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر عن أرباحه للربع الأول من 2019، وكشفت الأرقام أن أكثر من 134 مليون مستخدم يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع التتغريدات يوميا، بزيادة بمقدار 8 ملايين عن الـ126 مليون مستخدم الذين قاموا بتسجيل الدخول فى الربع الأخير من عام 2018.

ووفقا لما ذكره موقع "Timesofindia"، vyl " رغم ذلك أوضح تويتر أنه لا يتم حساب سوى المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على الموقع فقط، وبالتالى قد يكون الرقم الحقيقى أعلى.

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وقال تويتر أيضا أن متوسط ​​عدد المستخدمين الشهرى ارتفع إلى 330 مليون، إذ بلغ فى الربع الأخير نحو 321 مليون مما يدل على النمو الواضح لتويتر، ومن المثير للاهتمام أن هذه هى المرة الأخيرة التى سيكشف فيها تويتر عن تفاصيل المستخدمين فى النتائج الفصلية.

وعلى الرغم من هذا النمو الكبير، لا يزال تويتر يتعرض للنقد بسبب بعض ممارساته، فكانت هناك شكاوى متعددة - خاصةً من النساء - بشأن التعرض للإيذاء والتحرش، إلا أن الموقع يقدم ميزات جديدة لمكافحة هذه المشاكل وتعزيز المحادثات الصحية