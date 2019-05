6 تطبيقات مهمة للمصورين الفوتوغرافيين

أصبح استخدام الهواتف الذكية في التصوير أمرًا شائعًا في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة لاهتمام الشركات المصنعة بتحسين كاميرات الهواتف، كما طُوّرت العديد من التطبيقات التي تساعد المصورين الفوتوغرافيين على إلتقاط صور إحترافية بسهولة. لذلك إذا كنت مصورًا فوتوغرافيًا محترفًا أو حتى تقوم بالتصوير من باب الهواية، فيمكنك الاعتماد على هذه التطبيقات للحصول على صور مثالية.

تضم متاجر التطبيقات حاليًا العديد من التطبيقات التي تُساعد المصورين الفوتوغرافيين في أداء عملهم بكفاءة أكبر، وفيما يلي 6 تطبيقات منهم:



1- تطبيق The Photographer’s Ephemeris:

يعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات المتاحة للمصورين الفوتوغرافيين؛ حيث يَجمع بين الواقع المعزز وتحليل خط البصر line-of-sight analysis من أجل التخطيط لجلسات التصوير الفوتوغرافي في الهواء الطلق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما يُساعدك في فهم كيفية سقوط أو انعكاس الضوء في مكان معين، ويوفر خيارات للتصوير الفوتوغرافي في ضوء الشمس والقمر، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تريد التقاط صور لقمم الجبال أو التلال أو الشلالات، يمكنك من خلال هذا التطبيق معرفة متى ستكون الشمس أو القمر متعامدين على هذا المكان من أجل التقاط صور مميزة.

كما يدعم التطبيق الوضع الليلي الذي يوفر لك تمثيل ثلاثي الأبعاد لمجرة درب التبانة، والنجوم القطبية، والكوكبات النجمية الرئيسية مباشرة على الخريطة، بحيث يمكنك بسهولة تصور كيفية التقاط اللقطة المناسبة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز، بسعر 9.99 دولارًا.

2- تطبيق Light Pollution Map:

يعتبر هذا التطبيق خيارًا مثاليًا للمصورين الفوتوغرافيين الذين يقضون معظم وقتهم في التقاط صور للسماء ليلًا، حيث يتيح لهم تحديد أفضل المواقع التي تكون فيها السماء صافية.

كما يتيح لك الوصول إلى خرائط مباشرة توضح لك الأماكن التي تظهر فيها أضواء الشفق القطبي الخلابة، بالإضافة إلى إشعارات حول تواريخ كسوف القمر.

يدعم هذا التطبيق أداة اتجاه القمر التي تتيح لك العثور على موقع القمر في أي وقت، وأي مكان. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي أيضاً على سلسلة من الأدوات اليدوية الأخرى للمصورين الليليين.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز

3- تطبيق PhotoPills:

يعتبر تطبيق PhotoPills واحدًا من أهم التطبيقات التي تتيح للمصورين الفوتوغرافيين التخطيط لالتقاط صور رائعة بسهولة في أي مكان في العالم تقريبًا، حيث يمكنك من خلال التطبيق تحديد مكان الشمس والقمر وكذلك توزيع الظل في مكان التصوير.

إذا كنت تود تصوير مجرة درب التبانة فإن التطبيق يعطيك معلومات عن أفضل أماكن وساعات التصوير في محيط مدينتك، بالإضافة إلى ذلك؛ تتميز التطبيق بدعم مخططات ثلاثية الأبعاد، ووضع الواقع المعزز حيث يمكنك من خلالهما تتبع مسار الشمس في محيطك وإعداد إطار التقاط الصور مسبقًا وفقًا لذلك.

Advertisements

كما يمكنك من خلال هذا التطبيق تحديد موقع معين، وسيخبرك بموعد الإضاءة المثالية فيه حتى تتمكن من التقاط صور رائعة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Golden Hour One:

صُمّم هذا التطبيق لمساعدتك في العثور بسرعة على أفضل مكان ووقت لجلسات تصوير في الهواء الطلق، وكذلك العثور على إضاءة مثالية لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو.

يمكن للتطبيق التنبؤ بمؤشرات ضوء الشمس والقمر، والأحداث السماوية بما في ذلك: مراحل اكتمال القمر، وكسوف الشمس والقمر، وحالات و تنبؤات الطقس المحلية في أي مكان في العالم.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة تعرض الساعات المناسبة للتصوير بموقعك، كما يتيح لك حفظ قائمة المواقع المفضلة من أجل استخدامها في المستقبل.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

5- تطبيق PhotoBuddy:

يتيح تطبيق PhotoBuddy للمصورين الفوتوغرافيين المحترفين والهواة إمكانية ضبط بعض إعدادات الكاميرا الأكثر أهمية مثل: عمق المجال Depth of Field أو انحراف زاوية الرؤية Diffraction the Angle of View أو حسابات التعرض البسيطة.

يمكنك إدخال نوع الكاميرا التي تستخدمها في التصوير والعدسة ومسافة التصوير، وسيقوم التطبيق بعرض الإعدادات المطلوبة خلال ثوانِِ معدودة لإلتقاط صور مثالية.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

6- تطبيق Canon Camera Connect:

يتيح لك هذا التطبيق نقل الصور الملتقطة بكاميرات كانون Canon المتوافقة معه إلى هاتفك أو جهازك اللوحي بسهولة، وذلك من خلال ربط التطبيق مع الكاميرا عبر الواي فاي Wi-Fi أو البلوتوث حسب التقنية التي تدعمها الكاميرا.

يتيح لك التطبيق الحصول على معلومات الموقع من الهاتف الذكي وإضافتها إلى الصور على الكاميرا، وبالطبع؛ ليست كل كاميرات كانون متوافقة مع التطبيق، لذلك يجب عليك أولاً التحقق مما إذا كان طراز الكاميرا الخاصة بك متوافق مع التطبيق من خلال زيارة موقع https://global.canon/icc/.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.