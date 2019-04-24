مراجعة شاملة لهاتف شاومي Redmi Note 7 Pro

يمثل كل من هاتفي: Redmi Note 7، وRedmi Note 7 Pro علامة بارزة في سلسلة هواتف ريدمي Redmi، بعد هيمنة استمرت أربع سنوات على فئة الهواتف الذكية المتوسطة ذات الأسعار المعقولة، حيث يُمثلان أكبر تغيير في السلسلة منذ إطلاق هاتف Redmi Note 3، وذلك من حيث التصميم، والشاشة، والكاميرا الخلفية الأقوى، ولا شك أن الأسعار المناسبة بالإضافة لقوة المواصفات جعلت شاومي Xiaomi شركة رائدة في قطاع الهواتف الذكية، خلال السنوات القليلة الماضية.

في يوم 28 فبراير 2019 أطلقت ريدمي Redmi هواتفها الأولى -Redmi Note 7، وRedmi Note 7 Pro – كعلامة تجارية فرعية لشركة شاومي Xiaomi في الهند، ولكن هاتف Redmi Note 7 Pro كان بمثابة نقطة تحول رئيسية في السلسلة، مقارنة بما رأيناه في هواتف Redmi Note السابقة.

كان التغيير الأكبر والأكثر وضوحًا يتمثل في التصميم، وترقية الكاميرا الخلفية، بالإضافة إلى قوة الأداء بفضل الاعتماد على معالج كوالكوم، وبذلك تمكن هذا الهاتف من الجمع بين التصميم الجيد، وأحدث المكونات الداخلية، وعدد من المزايا المتقدمة، مع السعر المناسب، لترفع شاومي بذلك معايير الهواتف ذات الفئة المتوسطة لتبدو وكأنها رائدة.

فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف شاومي ريدمي نوت 7 برو، Redmi Note 7 Pro.. المواصفات، والمميزات، والسعر:

التصميم:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يأتي هاتف Redmi Note 7 Pro بتصميم أنيق من الزجاج، منحنٍ بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل، ويحتوي الهاتف على زجاج Gorilla Glass 5 في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

يعتبر الهاتف بحجم Redmi Note 5 Pro، و6 Pro، نفسهما، لكن حجم الشاشة أصبح أكبر قليلاً هذه المرة، وذلك بسبب تقليل حجم النوتش Notch الموجودة أعلى الشاشة، والذي أصبح دائريًا، ويضم الكاميرا الأمامية فقط، مع وجود حافة صغيرة أسفل الشاشة.

في الجهة الخلفية ستجد أن شاومي استخدمت طلاءً عاكسًا للون، يوفر ألوانًا متدرجة، مع وجود كاميرا ثنائية رأسية على الجانب الأيسر، ومستشعرٍ لبصمات الأصابع في المنتصف، يسهل الوصول إليه، ومازال الهاتف يدعم منفذ السماعات التقليدي بمقاس 3.5 مم.

علاوة على ذلك؛ هناك عناصر صغيرة جديدة في التصميم، ولكنها ملحوظة، مثل: العلامة التجارية الجديدة “Redmi by Xiaomi” في الخلف، والإطار المعدني، الذي يأتي بلون الهيكل، مما يعطي أناقة للتصميم.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPS بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 1080 × 2340 بيكسل، وبكثافة 409 بيكسل في الإنش، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 لمقاومة الخدوش والصدمات، وتتميز شاشة LTPS بأنها تستهلك طاقة أقل، مع معدلات تحديث أسرع، وتوليد حرارة أقل.

أضاف التصميم الجديد لهاتف Redmi Note 7 Pro نسبة أكبر للشاشة، بفضل النوتش الدائري الذي جعل نسبة العرض إلى الارتفاع تصل إلى 19.5: 9. ليصبح أول هاتف Redmi Note يحتوي على نوتش صغيرة، على شكل حرف U في الواجهة الأمامية.

الأداء والاتصال:

يعمل هاتف Redmi Note 7 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 675 ثماني النواة، وبتردد 2.0 جيجاهرتز، وقد تم تصنعيه وفقًا لتقنية 11 نانومتر، ويدعم هذا المعالج وحدة معالجة الرسوميات Adreno 612، ذات تردد 845 ميجاهرتز.

كما يأتي الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية، بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع دعم إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD، حتى 256 جيجابايت.

في الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت؛ ستجد أن معالجة المهام المتعددة والروتينية تجري بسلاسة، دون أي مشكلة، كما يمكنك بسهولة تشغيل العديد من التطبيقات في آن واحد، أو لعب الألعاب، كما يمكنك التعامل مع الألعاب الثلاثية الأبعاد بسهولة، ويمكن لعب ألعاب مثل: PUBG Mobile، بإعدادات عالية أيضًا. حيث إن أداء هاتف Redmi Note 7 Pro أعلى نسبيًا من هواتف Redmi Note السابقة.

الاتصال رائع أيضًا، مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G، وإمكانية تشغيل خطين، بالإضافة إلى دعم كل من واي فاي، وBluetooth 5.0 وIR، إلى جانب دعم تشغيل راديو FM، كما يدعم الهاتف منفذ USB من النوع C.

الكاميرا:

يأتي هاتف Redmi Note 7 Pro بكاميرا خلفية ثنائية العدسة، الأساسية: فيها مستشعر من سوني IMX586، بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: مخصصة للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة التثبيت الإلكتروني للصور، بالإضافة إلى دعم HDR، وإمكانية التقاط صور بانورامية.

ويوفر تطبيق الكاميرا على الهاتف العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، وتجميل المظهر، ووضع portrait، ويدعم الوضع الليلي Night Mode الكشف عن مزيد من التفاصيل في لقطات الإضاءة المنخفضة، ويعد وضع البوكيه bokeh mode رائعًا في إضافة بعض العمق إلى الصور، دون التأثير على الواقعية.

يمكن للكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، حيث توفر ميزة EIS – تثبيت الصورة الإلكتروني – الاستقرار لمقاطع الفيديو، وإذا كنت ترغب في التسجيل بسرعة 60 إطارًا في الثانية؛ فستكون ملزماً بالانتقال إلى دقة 1080 بكسل.

كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، تدعم HDR، وتتيح لك إمكانية تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل الهاتف ببطارية سعتها تبلغ 4000 ميلي أمبير/الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi، المعتمد على واجهة مستخدم MIUI الخاصة بشاومي، والتي تظهر هنا في شكلها الجديد بإصدار 10.2 MIUI، وتتضمن بعض التحسينات والميزات الجديدة، مثل: الأيقونات، والقوائم المصممة بشكل جيد، والتنقل السريع عبر الإيماءات، كما أنها قابلة للتخصيص بسهولة، ولكن ما يزعج فيها هو ظهور بعض الإعلانات فقط.

السعر والتوافر:

هاتف شاومي ريدمي نوت 7 برو متاح في الهند من شهر مارس بالفعل، وسعره يبدأ من 203 دولارات، للنسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و247 دولارًا للنسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ويتوافر بثلاثة ألوان مختلفة، تشمل: الأزرق، والأحمر، والأسود، ومن المتوقع أن يتوافر عالميًا قريبًا.

النتيجة النهائية:

هاتف شاومي ريدمي نوت 7 برو Redmi Note 7 Pro يعتبر أفضل هاتف ذكي يمكن شراؤه في فئته، حيث يتمتع بمواصفات عالية، وكاميرا قوية، تجعله خيارًا مثاليًا للتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الميزات الصغيرة الأخرى، مثل: دعم الشحن السريع Fast Charge 4.0، ومنفذ USB Type-C، ودعم منفذ السماعات التقليدي، وميزات نظام التشغيل، وتحسينات واجهة المستخدم، لذلك فهو أفضل ما يمكنك الحصول عليه مقابل حوالي 200 دولار في الوقت الحالي.

المواصفات شاومي ريدمي نوت 7 برو Xiaomi Redmi Note 7 Pro

المعالج Snapdragon 675، ثماني النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز. Advertisements ذاكرة الوصول العشوائي 4 و6 جيجابايت. مساحة التخزين الداخلية 64 و128 جيجابايت. الشاشة 6.3 إنش من نوع LTPS، بدقة 1080 × 2340 بيكسل، وبكثافة 409 بيكسل في الإنش. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة، الأساسية: بمستشعر من سوني IMX586، بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، ودعم ميزة التثبيت الإلكتروني للصور، بالإضافة إلى دعم HDR، وإمكانية التقاط صور بانورامية. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة، بدقة 13 ميجابيكسل، تدعم HDR، وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل. السمات البيومترية مستشعر بصمة إصبع في الجهة الخلفية. بطاقة الذاكرة الخارجية يدعم حتى 256 جيجابايت. البطارية 4000 ميلي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع. نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي مع واجهة MIUI 10. الألوان الأحمر، والأزرق، والأسود. الأبعاد 159.2 × 75.2 × 8.1 ملم. الوزن 186 جرامًا. السعر يبدأ بسعر 203 دولارات