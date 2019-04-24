ميزو تكشف عن هاتفها الرائد Meizu 16s

كشفت شركة ميزو Meizu رسميًا عن أحدث هواتفها الرائدة Meizu 16s، ويأتي الهاتف مزودًا بحواف رقيقة جدًا في المقدمة، ومعالج Snapdragon 855، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل مع OIS، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

ويتاح الهاتف الجديد بثلاث خيارات لونية هي: الأبيض Condensed White، والأسود Carbon Black، والأزرق Phantom Blue.

ويتميز بشاشة Super AMOLED بقياس 6.2 إنشات، بدقة 1080×2340 بيكسلًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع 18.6:9، مع احتلال الشاشة لنسبة 91.53 في المئة من الواجهة الامامية.

وقالت ميزو إنها عقدت شراكة مع سامسونج لتقديم شاشة عالية الجودة تركز على تقليل الآثار الضارة على عيون المستخدمين، وتدعي الشركة أن الشاشة الجديدة تمكنت من تصفية 33 في المئة من الضوء الأزرق الضار، كما تدعم خاصية التعتيم المباشر لتقليل إجهاد العين.

ويتميز الهاتف بسماعات ستريو للحصول على صوت غامر أثناء استهلاك الوسائط، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، مع دعم لميزة +HDR، ووضع Portrait mode، وخوارزمية التجميل ArcSoft.

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ويأتي جهاز Meizu 16s بكاميرا خلفية مزدوجة، بمستشعر رئيسي من سوني IMX586، بدقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/1.7، مع دعم لميزة OIS، ومستشعر ثانوي IMX350 بمجال رؤية واسع، بدقة 20 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.6.

وتدعم الكاميرا وضع Super night view، وهو وضع ليلي يمكنه دمج ما يصل إلى 8 صور في صورة واحدة؛ لتحسين التصوير الضوئي في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب ميزة الحد من الضوضاء المتعددة الإطارات.

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ووعدت ميزو بجلب ميزات الكاميرا الجديدة إلى الإصدارات القديمة عبر التحديثات المستقبلية للبرامج الثابتة.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 855 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6/8 جيجابايت DDR4X، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128/265 جيجابايت.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، مع شاحن mCharger بقدرة 24 واط، قادر على شحن البطارية من 0 إلى 60 في المئة خلال 30 دقيقة، وبفضل تحسين الذكاء الاصطناعي، فإن ميزو تزعم أن بإمكان المستخدمين توقع ما يصل إلى 6 ساعات من الألعاب، و 14 ساعة من بث الفيديو.

زودت الشركة هاتفها الجديد بواجهة المستخدم Flyme 7.3 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد باي 9.0 Android Pie، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة، مع تشغيل أسرع للتطبيقات، وزيادة وضع الاستعداد.

وتشمل المزايا الأخرى نظام تحديد المواقع العالمي GPS المزدوج التردد، وبلوتوث Bluetooth 5.0، وتقنية اتصال المدى القريب NFC، كما يوفر هاتف Meizu 16s وضع Hyper Gaming الجديد، الذي يوفر أداء رسوميات أكثر سلاسة، مع استهلاك طاقة أقل.

كما أضافت الشركة محرك الاهتزاز mEngine 3.0 لتجربة لمس أكثر غمرًا خلال جلسات الألعاب.

ويبلغ سعر الجهاز بسعة 6/128 جيجابايت حوالي 475 دولارًا، وحوالي 520 دولارًا لإصدار 8/128 جيجابايت، وحوالي 595 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في وقت لاحق اليوم، مع وصول الجهاز للمستخدمين بتاريخ 28 أبريل.