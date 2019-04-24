10 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من ساعة آبل الذكية

تعتبر ساعة آبل الذكية Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء وأكثرها شيوعًا، ولكن لا يقتصر عملها فقط على متابعة أدائك أثناء ممارسة التمارين الرياضية، بل يمكنك استخدامها لأداء الكثير من المهام، التي لا تقدمها أي من منتجات آبل الأخرى.

فيما يلي 10 نصائح تساعد مستخدمي ساعة آبل الذكية على تحقيق أقصى استفادة منها:

1- إلغاء قفل أي حاسوب ماك Mac تملكه:

يمكنك استخدام ساعة آبل الذكية في زيادة تأمين حواسيب ماك، حيث تدعم الساعة ميزة تتيح لك إلغاء قفل أي جهاز ماك على الفور، إذا اقتربت منه أثناء ارتدائها، وذلك دون الحاجة لإدخال كلمات مرور.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

لتفعيل هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Setting على جهاز ماك.

ثم اضغط على خيار تفضيلات النظام System Preferences.

ثم اضغط على خيار الأمان والخصوصية Security & Privacy.

تحت تبويب (عام) ستجد خيار السماح لساعة آبل بإلغاء تأمين جهاز ماك، قم بتفعيله.

ملحوظة: إذا لم تكن متأكدًا من كون جهاز ماك يدعم إلغاء القفل التلقائي، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح Option من قائمة آبل، ثم اضغط على معلومات النظام، وحدد Wi-Fi في الشريط الجانبي، ثم ابحث عن إلغاء القفل التلقائي، وقم بتفعيله.

2- استخدام Dock لإنشاء اختصارات لجميع التطبيقات:

بمجرد الضغط على الزر الجانبي لساعة آبل الذكية؛ يتم استدعاء Dock، وهو عبارة عن شريط للتطبيقات يمكنك من خلاله السحب لأعلى أو لأسفل؛ للوصول إلى التطبيقات المفضلة بسرعة.

يمكن أن يعرض Dock أحدث تطبيقاتك، أو ما يصل إلى 10 من تطبيقاتك المفضلة، ويمكنك اختيار أن يعرض لك Dock تطبيقات استخدمتها حديثًا، أو قائمة بالتطبيقات المفضلة، ولتخصصيه يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Watch على جهاز آيفون الخاص بك.

اضغط على علامة تبويب My Watch، ثم انقر فوق Dock.

وقم باختيار كيفية ظهور التطبيقات، إما المستخدمة حديثًا Recents أو المفضلة.

3- استخدام الساعة للعثور على هاتف آيفون:

في حال فقدانك لهاتف آيفون، فإن بإمكانك استخدام ساعة آبل الذكية للبحث عنه، فبدلًا من التوجه نحو جهاز الحاسب، وتشغيل موقع iCloud.com لمعرفة مكان وجوده من خلال ميزة Find My iPhone، يمكنك الاستعانة بالساعة، وكل ما ستفعله هو السحب من أسفل لأعلى على الشاشة، ثم اضغط على أيقونة الهاتف، وسوف يصدر هاتفك نغمة عالية، أينما كان.

4- استخدام ميزة عدم الإزعاج:

تُعد ميزة عدم الإزعاج أمرًا ضروريًا إذا كنت نائماً، أو في اجتماع عمل مهم، أو في مكان لا تريد فيه أن تتلقى إشعارات تزعجك.

لتفعيل ميزة عدم الإزعاج على الساعة، قم بالتمرير من أسفل لأعلى على شاشة الساعة، ثم اضغط على أيقونة رمز القمر، وسيتم تنشيط ميزة عدم الإزعاج Do Not Disturb، والتي ستخلصك من كل الإشعارات التي تأتي إلى Apple Watch، وكذلك هاتف آيفون الخاص بك.

Advertisements

يمكنك اختيار تشغيل وضع عدم الإزعاج؛ لمدة ساعة واحدة، أو حتى هذا المساء، أو حتى مغادرة الموقع الذي توجد به، ويعد هذا الخيار الأخير مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تريد إسكات أجهزتك أثناء العمل؛ ثم سيعود كل شيء إلى طبيعته بمجرد مغادرة مقر العمل.

5- استخدم ساعة آبل كوحدة تحكم عن بعد لجهاز Apple TV:

يأتي مع Apple TV جهاز تحكم عن بعد، ولكن مثله مثل كل جهاز تحكم عن بعد، فإنه يختفي في أي مكان بسهولة، ويستغرق الكثير من الوقت للعثور عليه.

ولكن إذا كنت تمتلك ساعة آبل الذكية؛ يمكنك استخدامها كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل القوائم وإيقافها مؤقتًا، وتصفحها والتنقل بينها، ومن الصعب أن تفقدها؛ لأنها متصلة بمعصمك طوال الوقت.

لتفعيل هذه الميزة: ما عليك سوى فتح تطبيق The Remote على الساعة – الذي يبدو أنه زر تشغيل أزرق – احتفظ به في شريط التطبيقات Dock على الساعة، وبذلك يمكنك أن تستدعيه بالضغط على الزر الجانبي في الساعة للوصول السريع.

6- استلام إشعارات المصادقة الثنائية:

عند تأمينك لأي تطبيق بميزة المصادقة الثنائية 2FA؛ سيتم إرسال رمز المصادقة إلى هاتفك، ولكن مع استخدام ساعة آبل الذكية، يمكن أن تظهر هذه الإشعارات على معصمك مباشرة. ويمكنك إجراء المصادقة للتطبيق على الفور، دون أي خطوات إضافية.

7- الحصول على الاتجاهات أثناء التنقل:

إذا كنت تستخدم تطبيق خرائط آبل Apple Maps للتنقل – سواء للمشي أو ركوب الدراجات أو قيادة السيارة – فيمكن لساعة آبل الذكية أن تطلعك على وقت الدوران، والاتجاهات.

أثناء القيادة أو المشي ستصدر الساعة اهتزازًا قبل المنعطفات، وهذا يعني أنك تقترب من منعطف، ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على ساعتك سيمكنك تحديد الاتجاه الذي تحتاجه للانعطاف، والمسافة التي أمامك قبل المنعطف.

8- عرض مواقع الويب على شاشة الساعة:

تُعتبر إمكانية عرض مواقع الويب على ساعة آبل الذكية جديدة نسبيًا، حيث يمكنك عرض موقع الويب عندما تتلقى رابطًا عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، كما يمكنك أيضًا استخدام الإيماءات للتنقل حول صفحات الويب، واستخدام بحث جوجل، ومسح تاريخ تصفح مواقع الويب بسهولة.

9- التحكم في إضاءة منزلك الذكية:

إذا قمت بتوصيل أي مصابيح إضاءة ذكية في منزلك لتطبيق Apple Home، مثل مصابيح Philips Hue، فإنه بإمكانك التحكم في النظام بأكمله من خلال ساعة آبل.

يمكنك وضع تطبيق Apple Home على الساعة، مع التطبيقات المفضلة في Dock، وبضغطة واحدة على الزر الجانبي للساعة يمكنك تشغيل التطبيق، ورؤية أسماء المصابيح التي قمت بإنشائها، حيث تستطيع تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

10- استخدم الساعة كمنبه:

يتيح لك الضغط على تطبيق المنبه على ساعة آبل إنشاء عدة تنبيهات، يمكن أن تكون مرة واحدة فقط، أو متكررة يوميًا على مدار أيام الأسبوع، أو ضبط تنبيهات خاصة باجتماعات العمل المهمة.

يعتبر ضبط التنبيهات من خلال ساعة آبل أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يتركون هواتفهم بعيدة عنهم طول الوقت، كما أن الساعة تصدر صوتًا نشطًا في حالة النوم مع استخدام ميزة Watch on.