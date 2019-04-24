تكنولوجيا: سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية تتوفر في شهر مايو باللون الأبيض فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من 9to5Mac على أن علامة Beats التجارية ستطلق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Powerbeats Pro في البداية باللون الأبيض فقط، مع سعر 250 دولار.

تأتي سماعة Beats الجديدة Powerbeats Pro ببعض المميزات التي تختلف عن الجيل الجديد من سماعة ابل اللاسلكية Airpods، يأتي من بينها الإختيارات الأكثر في الألوان المقرر أن تطلق بها السماعة اللاسلكية إلى الأسواق.

إلا أن تقرير جديد نشر عبر 9to5Mac أكد على أن سماعة Powerbeats Pro ستتوفر عند إنطلاقها إلى الأسواق في شهر مايو بإختيار واحد فقط في الألوان وهو اللون الأبيض، على أن تأتي الإختيارات الأخرى في الألوان إلى منافذ البيع لاحقاً هذا العام.

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أيضاً مع الأربعة إختيارات التي ستتوفر لسماعة Powerbeats Pro اللاسلكية، إلا أن لون الحافظة سيظل ثابت دون تغيير حيث تأتي الحافظة دائماً باللون الأسود.

يذكر أن سماعة Powerbeats Pro تأتي بالكثير من المميزات المقدمة في سماعة ابل اللاسلكية Airpods، حيث تضم رقاقة المعالج ذاتها، كما تدعم كلاهما مساعد Siri المدمج لتلقي الأوامر الصوتية، أيضاً تتميز سماعة Powerbeats Pro بمشبك لتثبيت السماعة في الأذن مما يجعلها إختيار جيد للرياضيين، كما تأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة مع حافظة السماعة.

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