Netflix تؤكد خططها لإستثمار 100 مليون دولار لإنشاء مركز إنتاج جديد في نيويورك

فاطمة أيت طالب - دبي - ستجعل Netflix وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من أي وقت مضى، وبالضبط في العاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك. وأكدت شركة Netflix مؤخرًا أنها ستقوم بإستثمار 100 مليون دولار أمريكي لبناء مركز إنتاج جديد في مدينة نيويورك. كما ستقوم الشركة بتوظيف المئات من الموظفين الجدد في خضم هذه العملية.

مركز الإنتاج الجديد لشركة Netflix سيشمل مكتب جديد في منهاتن مع ستة مسارح للتسجيل في بروكلين، مما سيؤدي إلى إنشاء مئات من المناصب التنفيذية الجديدة وآلاف من الوظائف ضمن طاقم الإنتاج في نيويورك على مدار السنوات الخمسة المقبلة. بعض العروض الناجحة التي يجري إنتاجها بالفعل من قبل شركة Netflix في نيويورك تشمل Orange Is the New Black و Private Life و The Unbreakable Kimmy Schmidt، وغيرها من العروض الأخرى.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح مدير قسم Worldwide Studio Operations & Real Estate في شركة Netflix بالقول : ” لقد أوجدت مدينة نيويورك بيئة صديقة للأفلام تضم بعضًا من أفضل المواهب الإبداعية والتنفيذية في العالم، ونحن متحمسون لتوفير مكان لهم في Netflix من خلال مركز الإنتاج الخاص بنا “.

ستشغل المكاتب الجديدة التي تخطط شركة Netflix لبنائها مساحة قدرها 100 آلف قدم مربع في منهاتن. يعمل لدى شركة Netflix حاليًا 32 موظفًا في نيويورك وسيضيف هذا التوسع 127 موظفًا إلى القائمة لشغل مناصب متعلقة بالتنظيم والإنتاج والإعلان، فضلا عن عدة مناصب أخرى.