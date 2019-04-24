شاهد الهاتف Huawei P30 Pro يواجه منافسه الأبرز +Galaxy S10 في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

تعتبر هواتف Huawei P30 و Galaxy S10 من بين أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حاليًا، وكلاهما يقدمان أفضل التقنيات المتوفرة لدى كلا الشركتين. وبطبيعة الحال، سيتم إجراء مقارنات، ولهذا السبب قامت قناة PhoneBuff على اليوتيوب بإنشاء مقطع فيديو يقارن سرعة كلا الهاتفين.

في الفيديو أعلاه، نرى الهاتف Huawei P30 Pro يواجه +Galaxy S10 في إختبار السرعة. إنها مقارنة مثيرة للإهتمام لأنه على عكس غالبية الهواتف الذكية المتوفرة في السوق اليوم، فالهاتف Huawei P30 Pro يستخدم المعالج HiSilicon Kirin 980 الأحدث من شركة Huawei، في حين يستخدم الهاتف +Galaxy S10 المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، مما يعني أننا سنرى كيف سيصمد معالج Huawei ضد معالج كوالكوم.

بصرف النظر عن ذلك، فإن كلا الهاتفين يشتركان في نفس مقدار الذاكرة العشوائية، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن الهاتف +Galaxy S10 يستخدم شاشة ذات دقة أعلى وهو الأمر الذي نتصور أنه سيكون له بعض التأثير على النتيجة النهائية. وفي حالة إذا كنت تتطلع لمعرفة نتائج هذا الإختبار ولكنك لا تملك الوقت لمشاهدة هذا الفيديو بالكامل، فإعلم أن الهاتف +Galaxy S10 نجح في التفوق على الهاتف Huawei P30 Pro في مجموع الجولتين الأولى والثانية.

وفي الجولة الأولى، إستغرق الهاتف Huawei P30 Pro دقيقتين و5 وثوان، بينما إستغرق الهاتف +Galaxy S10 دقيقة واحدة و56 ثانية. وفي الجولة الثانية التي تركز على أداء الذاكرة العشوائية، فقد إستغرق الهاتف +Galaxy S10 نحو 35.6 ثانية، في حين تمكن الهاتف Huawei P30 Pro من إنهاء هذه الجولة بشكل أسرع وفي زمن قدره 34.45 ثانية.