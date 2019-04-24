شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف عن كاميرا هواتف أيفون المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة مسربة جديدة أن الأيفون المقبل سيتضمن نظام كاميرا غريب يشبه عين الحشرة، إذ تزعم تظهر الصورة المسربة قالبًا لغلاف هاتفى iPhone XI و XI Max ، والمتوقع أن يتميزا بكاميرات جديدة عالية التقنية بثلاث عدسات.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تعرض الصورة أيضًا "كاميرا صورة شخصية" متطورة مواجهة للواجهة، والتى من المتوقع أن تكون أفضل هاتف تصوير ذاتى التصوير أطلقته أبل على الإطلاق، ومع ذلك لا يمكن التحقق من الصور فى هذه المرحلة.

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صورة الأيفون المسربة

فى الأسبوع الماضى، ادعى محلل موثوق أن شركة أبل تطور كاميرا سيلفى فائقة لهواتف أيفون المقبلة، إذ اقترح "مينج تشى كو" أيضًا أن iPhone التالى سيحتوى على نظام عدسات ثلاثية على الكاميرا الرئيسية، مما يتيح الحصول على صور عالية الجودة ومستويات تكبير فائقة.

وفى مذكرة موجزة شاهدتها MacRumors، قال "كو" : "نتوقع أن تكون ترقية الكاميرا واحدة من نقاط البيع الرئيسية الجديدة فى iPhone 2019، ومن المتوقع أن يتم إصدار ثلاثة نسخ من الأيفون، الأول سيأتى مع شاشة LED 6.1 بوصة ومن المرجح أن يكون أرخص هاتف، مع كاميرا مزدوجة، لكن طرازات OLED بحجم 5.8 بوصة و 6.5 بوصة يمكن أن تحتوى على عدسة ثلاثية تتميز بعدسة تليفوتوغرافى 12 ميجابكسل وعدسات 12 ميجابيكسل".