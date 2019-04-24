شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 920 مليون دولار إيرادات لعبة PUBG خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الشركة المصممة للعبة PUBG إيرادات بلغت 920 مليون دولار فى عام 2018، كما سجلت الشركة أيضًا ربحًا بقيمة 310 ملايين دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "times of india" سجلت هذه الإيرادات شركة PUBG Corp، المصنعة للعبة PUBG PC الأصلية وليست PUBG Mobile التى صنعتها Tencent Game، وفى حين أن الجزء الأكبر من هذه العائدات يأتى من لعبة الكمبيوتر، فقد تحقق PUBG Corp مبلغًا ضخما من صفقة الترخيص التى عقدتها مع Tencent Games وكذلك لشركة PUBG Mobile ذات الشعبية الهائلة.

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وكشفت الأرقام أيضًا عن حقيقة أن PUBG لا تزال تحقق نجاحا كبيرا على أجهزة الكمبيوتر وليس على الهواتف الذكية فقط، كما تعد آسيا أكبر سوق لشركة PUBG حيث تحقق الشركة 53% من إيراداتها من هذه المنطقة تليها أمريكا الشمالية، وفقًا لتقرير صادر عن VG247.

وفى وقت سابق من هذا العام أطلقت PUBG Corp إصدار لايت من لعبتها PUBG PC يسمى PUBG Lite فى الوضع التجريبى، والذى يعد إصدار مستقل من PUBG PC ولا يحتاج اللاعبون إلى الإصدار الأصلى لتشغيله.

ووفقًا لشركة PUBG Corp، تم تصميم الإصدار الجديد من أجل اللاعبين فى المناطق التى يصعب فيها تحقيق مواصفات اللعبة الأساسية المطلوبة بسبب الأجهزة المتوفرة.