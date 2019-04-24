Huawei تكشف النقاب رسميًا عن أول محطة 5G مصممة للسيارات في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei اليوم أنها قامت بإطلاق أول جهاز لدعم إتصالات 5G في العالم للسيارات. لدى الشركة طموحات لتصبح المورد الرئيسي لحلول 5G وتعمل على إبتكار منتجات تستخدم تقنية 5G الأحدث. وتحقيقًا لهذه الغاية، أعلنت شركة Huawei عن إطلاق منصة Huawei MH5000 الخاصة بها.

لدى شركة Huawei بالتأكيد مصلحة راسخة في أن تصبح المورد الرئيسي لحلول شبكات الجيل الخامس 5G. يتصادف أن تكون حاليًا هي أكبر مصنع لمعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية في العالم. هذا على الرغم من حقيقة أنها تواجه تدقيقًا متصاعدًا من الحكومة الأمريكية والتي دعت أيضًا حلفائها لحظر معدات الإتصالات التابعة لشركة Huawei من شبكاتها. تنكر شركة Huawei دائمًا المزاعم القائلة بأن معداتها يمكن أن تُستخدم للتجسس لصالح الحكومة الصينية.

تقول شركة Huawei أن منصة Huawei MH500 الخاصة بها تعتمد على المودم Huawei Balong 5000 5G الذي كشفت عنه الشركة في شهر يناير الماضي. بناءً على هذا المودم، قامت شركة Huawei بتطوير أول محطة 5G عالية الجودة والسرعة للسيارات في العالم. وقامت شركة Huawei بعرض محطة Huawei MH5000 في معرض شنغهاي للسيارات المنعقد حاليًا في مدينة شنغهاي الصينية.

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وبهذه المناسبة، صرحت Huawei بالقول : ” كمنتج إتصال مهم لسيارات النقل الذكية في المستقبل، فإن وحدة 5G هذه ستشجع قطاع السيارات على التحرك نحو عصر الجيل الخامس “. وستساعد وحدة 5G هذه شركة Huawei على تسويق تكنولوجيا 5G في قطاع السيارات بحلول النصف الثاني من هذا العام.