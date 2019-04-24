سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series يوم 14 مايو

فاطمة أيت طالب - دبي -

بعدما تم الإشارة إلى ذلك في مجموعة من التقارير التي ظهرت في الفترة الماضية، فقد أكدت لنا شركة OnePlus أخيرًا اليوم وبشكل رسمي أنها ستقوم بالكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في شهر مايو المقبل، وبالضبط في اليوم 14 مايو.

سيُعقد حفل الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك، وسيبدأ في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى غرار الأحداث السابقة، فسوف يكون بإمكان المشجعين حضور هذا الحدث من خلال شراء تذاكر الحدث من خلال الموقع الرسمي لشركة OnePlus على شبكة الإنترنت.

الدفعة الأولى من التذاكر ستكون متوفرة إعتبارًا من 25 أبريل في تمام الساعة 11 صباحًا لمدة 48 ساعة بسعر منخفض قدره 20 دولارًا، وسيتم بعد ذلك بيع تذاكر Standard و Plus One. وبغض النظر عن التذاكر، فسوف تعقد شركة OnePlus أيضًا أحداث مماثلة في العاصمة البريطانية لندن، وفي مدينة بنغالور الهندية بالتزامن في الساعة 4 مساءً بتوقيت جرينتش. وسيكون هناك حدث منفصل سيتم عقده في الصين يوم 16 مايو في بحيرة يانكي.