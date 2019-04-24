Intel تعلن عن جميع المعالجات التي تشكل الجيل التاسع من معالجات Intel Core

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما أطلقت شركة Intel معالجها الثماني النوى Intel Core 9900K في العام الماضي، ولكن التشكيلة كانت تفتقد للمعالجات المتدنية. قامت الشركة في النهاية بتصحيح ذلك اليوم من خلال الكشف عن الجيل التاسع من معالجات Intel Cote بالكامل. وتشمل هذه التشكيلة جميع معالجات الحواسيب المكتبية المحمولة.

معالجات Intel Core من الجيل التاسع تعتبر بمثابة ترقية مباشر من معالجات Intel Coffee Lake من الجيل التاسع. هناك بعض التحسينات مثل إدارة الحرارة بشكل أفضل في الطرازات الرائدة، مع دعم ما يصل إلى ثمانية أنوية، والتوافق مع USB 3.1 Gen2 و CNVI WiFi.

الجيل التاسع من معالجات Intel Core هي التشكيلة الخامسة التي تستخدم تكنولوجيا التصنيع 14 نانومتر من شركة Intel. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إستخدام تقنية ++14nm من نفس العملية. وتعمل شركة Intel على توفير هذه المعالجات للاعبين والمبدعين على حد سواء من خلال ميزات مثل دعم الذاكرة العشوائية DDR4، وتسريع البيانات عند الإقتران بذاكرة Intel Optane، والمزيد. وجدير بالذكر أن تشكيلة معالجات Intel Core الجديدة تدعم إمكانية إستهلاك 45W من الطاقة كحد أقصى.

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وتضيف الشركة أن التشكيلة الجديدة من معالجات Intel H Series توفر زيادة إجمالية بنسبة 33 في المئة على مستوى الأداء مقارنة مع المعالجات التي تم إصدارها قبل ثلاث سنوات. وبالتالي، يجب أن توفر المعالجات الجديدة معدلات تحديث أفضل وأوقات تحميل أفضل للألعاب بالإضافة إلى معالجة فيديوهات 4K على نحو أسرع. وأضافت شركة Intel طرازات جديدة إلى تشكيلة Intel Core الخاصة بالحواسيب الشخصية والتي تشمل طرازًا من Intel Core i9 إلى معالجات Intel Pentium Gold و Intel Celeron المتدنية. وتم الإعلان عن أولى الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات Intel Core i5 و Intel Core i7 و Intel Core i9 الجديدة اليوم من قبل الشركات المصنعة للحواسيب مثل Lenovo و Razer و Asus.