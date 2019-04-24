تعرف على أبرز مميزات "iPad mini" الجديد

الخليج 365/ بغدادأطلقت شركة آبل مؤخرا حاسب "iPad mini" بمواصفات تجعل منه واحدا من أكثر الأجهزة تميزا في سوق الحواسب اللوحية.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الحاسب هي شاشة "LCD" بمقاس 7.9 بوصة، ودقة عرض (2048/1536) بيكسل، تغطي 70.6% من واجهة الجهاز، ومحمية بطبقة من زجاج "oleophobic coating" المقاوم للخدوش والصدمات، ويمكن الكتابة والرسم عليها باستخدام "قلم آبل" الذكي، ومعالج "Apple A12 Bionic" سداسي النوى، مطور بتقنية (7 نانومترات).



كما يأتي الجهاز بمعالج رسوميات "Apple GPU" رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/256 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2.

أما بطارية الجهاز فتبلغ قدرتها 5124 ميللي أمبير، كما يحتوي الجهاز على لبطاقات الاتصال "Nano Sim"، وماسح لبصمات الأصابع، ولدى الجهاز القدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi وبلوتوث.

