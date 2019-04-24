شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تعين المستشار القانونى للخارجية الأمريكية بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت فيس بوك Jennifer Newstead المستشار القانونى فى وزارة الخارجية الأمريكية، مستشار عام لها، وذلك وفقا ما أعلنته الشركة فى إحدى تدويناتها، وتنضم "جينفر" إلى فيس بوك فى الوقت الذى تواجه فيه الشبكة الاجتماعية تحقيقات مع الحكومة الأمريكية ومشكلات بسبب قانون الخصوصية فى أوروبا، وذلك فى أعقاب فضيحة بيانات الشهيرة Cambridge Analytica.

وأبرز Buzzfeed دورها فى صياغة قانون باتريوت 2001، وأعطى هذا التشريع ، الذى تم توقيعه ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس جورج دبليو بوش فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية ، للحكومة سلطات مراقبة واحتجاز واسعة.

وأشار مساعد المدعى العام الأمريكى فيت دينه، إلى دورها فى عام 2002 ، وقال: "إن واجباتها القيادية المعززة وخدمتها الممتازة فى مجموعة من القضايا - بما فى ذلك المساعدة فى صياغة قانون باتريوت الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب - أكسبتها هذا التمييز المهم".