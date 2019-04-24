موجة حارة تضرب البلاد بدءا من اليوم ولمدة أسبوع.. و«الأرصاد» تحذر المواطنين

امانى فلفل

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تتعرض البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء لموجة حارة تستمر حتى الإثنين المقبل على الأقل، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية.

وأضاف أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال...