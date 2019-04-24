شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق أول واجهة برمجة تطبيقات API لمتصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن أول مساهمة رئيسية لواجهة برمجة التطبيقات API منها لمتصفح جوجل كروم.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمتصفح كروم، تركز على جعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة عند تصفح فيس بوك، فضلا عن أنها تقلل الوقت المستغرق عند تصفح الموقع واستجابة المتصفح لطلبات المستخدمين.

ففى برمجة الكمبيوتر، تعد API هى مجموعة من الوظائف والإجراءات التى تدعم إنشاء التطبيقات التى يمكنها الوصول إلى الميزات أو البيانات التى تعد جزء من نظام تشغيل (OS) أو تطبيق أو خدمة أخرى.

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وقال Nate Schloss وAndrew Comminos مهندسا البرمجيات فى فيس بوك فى مدونة لهما:" نحن متحمسون لمعرفة أن إصدار" Chrome 74 "سيتضمن النسخة التجريبية الأصلية لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا والتى تحمل اسم isInputPending'، ونأمل أن نأخذ تعليقات المطورين من هذه التجربة وأن نستخدمها عند إطلاق النسخة الكاملة من واجهة برمجة التطبيقات.

وتعد هذه العملية التى تقوم على توفير واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بفيس بوك على متصفح جوجل كروم بمثابة طريقة جديدة لتطوير معايير الويب فى الشركة، ووفقا لمنشور فيس بوك، فإن واجهة برمجة تطبيقات "isInputPending" أصبحت جزءً من جهد أكبر لإنشاء جدولة بدائية فى الويب.

ومن المنتظر أن تتيح فيس بوك هذه النسخة من واجهة برمجة التطبيقات على كروم للمطورين فى الوقت الحالى، حيث قال البيان:" نأمل أن نستمر فى قيادة واجهات برمجة التطبيقات الجديدة وزيادة مساهماتنا فى متصفحات الويب مفتوحة المصدر".