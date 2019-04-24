تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يوافق على إنشاء أكبر قواعد البيانات البيومترية فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان الأوروبى على إنشاء واحدة من أكبر قواعد البيانات البيومترية فى العالم من أجل تسهيل التعرف على الإرهابيين والمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، وستربط قاعدة البيانات المعروفة باسم (CIR) الأنظمة الحالية للاتحاد الأوروبى لإدارة كل شي، ولا تعمل هذه الأنظمة حاليًا بشكل جيد معًا، وسيقوم النظام الجديد بربط قواعد البيانات المختلفة لتعمل بشكل أكثر كفاءة.
ووفقا لما ذكره موقع ZDNet، سيجمع النظام الجديد معلومات التعريف الخاصة بأكثر من 35 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبى وغير مواطنى الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك أرقام جواز السفر وتواريخ الميلاد.
بصمة الاصبع
وستسمح التغييرات الإضافية لمسؤولى الأمن بمقارنة بصمات الأصابع والمعلومات البيومترية الأخرى من قواعد بيانات متعددة، وتحديد ما إذا كان الفرد مسجلاً تحت هويات متعددة فى قواعد بيانات مختلفة.
ذكرت صحيفة Politico أن قاعدة البيانات المركزية ستمنح المسؤولين الوصول إلى هوية شخص مع فحص بصمة واحدة.
ويقول البرلمان الأوروبى: إن قاعدة البيانات العملاقة ستجعل أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبى المستخدمة فى إدارة الأمن والحدود والهجرة قابلة للتشغيل المتبادل، مما يتيح تبادل البيانات بين الأنظمة، بمعنى آخر ، سيكون من الأسهل على المسؤولين الوصول إلى مجموعة من المعلومات غير المتصلة عن هويات الأشخاص من مكان واحد.
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