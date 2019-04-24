حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 /4 /2019 في مصر والدول العربية

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والوجه البحري، والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط...
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