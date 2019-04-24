تكنولوجيا: Razer تطلق جهاز Blade 15 للبيع غداً بالجيل التاسع من معالجات إنتل وسعر 1999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Razer اليوم عن الإصدار الجديد من جهاز Blade 15 الذي يضم شاشة مميزة 4K OLED، كما يدعم الجهاز الجيل التاسع من معالجات إنتل، على أن يتوفر غداً 24 من أبريل بسعر يبدأ من 1999 دولار.

تصميم Blade 15

يأتي جهاز Blade 15 بوزن 2.09 كجم، مع قياسات 13.9 في 9.3 في 7 إنش، حيث يعد أحد الإصدارات المميزة بالحجم الصغير من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، كما يأتي بحجم أنحف من MSI GS65 Stealth Thin.

أيضاً يتميز الجهاز بتصميم من الألومنيوم المميز باللون الأسود الغير لامع، مع شعار Razer المضيء في الجهة الخلفية، ويأتي الجهاز بإضاءة Chroma في لوحة المفاتيح، كما يتوفر الجهاز باللون الأبيض في النموذج المميز بالتكوينات الأعلى.

شاشة Blade 15

ينطلق Blade 15 بشاشة OLED مميزة بتصميم نحيف وبإطارات نحيفة جداً، كما يقدم عرض حيوي مع صور نابضة بالحياة مميزة بأدق تفاصيل وأعلى تباين في الألوان.

كما يأتي Blade 15 بشاشة OLED مميزة بخاصية اللمس مع جودة عرض 4K بدقة 3840 في 2160 بيكسل، تدعم معدل تحديث إطارات عند 60HZ، كما تقدم Razer إصدار أخر بدقة 1920 في 1080 بيكسل، يدعم معدل تحديث إطارات 240-Hz، بينما يأتي النموذج الرئيسي بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تحديث إطارات 144-Hz.

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سعر ومواصفات Razer Blade 15

يأتي جهاز Razer Blade 15 مع شاشة OLED بسعر 3299 دولار، ويضم رقاقة معالج Core i7-9750H بسرعة 2.6-GHz، كما يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت في NVMe PCIe SSD، وكرت شاشة GeForce RTX 2080 Max-Q في أعلى نموذج.

بينما يأتي النموذج المميز بدقة 1080 بيكسل في الشاشة بمعدل تحديث 240-Hz مع سعر 2399 دولار، ويأتي النموذج الرئيسي من جهاز Razer Blade 15 بكرت شاشة RTX 2060 وسعة تخزين 512 جيجا بايت في NVMe PCIe، مع سعر 1999 دولار.

ويدعم أعلى نموذج للجهاز 3 من الجيل الثاني من منافذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ Thunderbolt 3، و HDMI 2.08، إلى جانب منفذ mini DisplayPort 1.4، أيضاً يدعم الجهاز تقنية التعرف على الوجه Windows Hello مع كاميرة IR، كما يضم بطاقة إنتل Wi-Fi 6 AX200 WLAN، وسرعة 2.4 جيجا بايت في الثانية.

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