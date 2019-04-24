تكنولوجيا: الإصدار الجديد من جهاز Blade Pro 17 يتوفر في مايو بسعر يبدأ من 2499 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Razer النقاب عن الإصدار الجديد من جهاز Blade Pro 17 المخصص للألعاب اليوم والمميز بالجيل التاسع من معالجات إنتل، وكرت الشاشة Nvidia RTX، حيث ينطلق في شهر مايو المقبل بسعر يبدأ من 2499 دولار.

يأتي جهاز Blade Pro 17 بحجم 17 إنش في الشاشة المميزة بجودة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للإطارات 144HZ.

تصميم جهاز Blade Pro 17

يتميز جهاز Blade Pro 17 بتصميم من الألومنيوم الأسود وهو الإختيار الوحيد في ألوان الحاسب من Razer، كما يعود هذا الإصدار بالتصميم الذي يضم لوحة اللمس إلى أسفل لوحة المفاتيح.

أيضاً يتميز الجهاز بقياسات 15.5 في 10.2 في 0.8 إنش، مع وزن 2.7 كجم، حيث يتميز بتصميم نحيف جداً مقارنة بالإصدارات الأخرى من أجهزة الألعاب المميزة بحجم 17 إنش في الشاشة، لذا يعد إختيار يدعم التنقل بشكل جيد.

شاشة Blade Pro 17

يأتي هذا الإصدار بإختيار واحد في شاشة بحجم 17.3 إنش، والتي تتميز بجودة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث للإطارات 144-Hz، وهو معدل جيد لدعم اللاعبين، إلا أن مهام التصميم وتطوير الألعاب أو تعديل الفيديو قد تحتاج إلى شاشة بدقة عرض 4K.

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ويقدم جهاز Blade Pro 17 سطوع بنسبة 300 nits مع ألوان sRGB gamut بنسبة 100%، لذا يمكن أن يدعم المحترفين بآداء مميز أيضاً، وتتميز شاشة جهاز Razer بإطارات نحيفة بسماكة 0.2 إنش.

مواصفات Razer Blade Pro 17

يضم Blade Pro 17 الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i7-9750H بسرعة 2.6-GHz، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة NVMe PCIe SSD، كما يضم الحاسب كرت شاشة GeForce RTX 2060 من Nvidia، حيث يأتي هذا النموذج بسعر 2499 دولار.

ويأتي النموذج الثاني من الحاسب مع كرت شاشة RTX 2070 Max-Q من إنفيديا بسعر 2799 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج بكرت شاشة RTX 2080 Max-Q وسعر 3199 دولار، مع سعة 512 جيجا بايت يمكن أن تصل أيضاً إلى 2 تيرابايت.

جهاز Pro 17 يدعم تقنية Wi-Fi 6، لدعم المستخدم بميزة التحميل السريع وإستجابة أسرع في الألعاب على شبكة الإنترنت، كما يعد هذا الإصدار أول إصدار من الشركة بالجيل الثاني من منافذ USB 3.2، حيث يضم 3 منافذ USB 3.2 فئة A، مع منفذ USB 3.2 فئة C، وThunderbolt 3، وأيضاً HDMI 2.0، وEthernet مع منفذ للشحن وفتحة لقارئ SD.

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