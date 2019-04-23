شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ تذكير مستخدمى ويندوز 7 بضرورة تحديث أجهزتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مايكروسوفت فى إظهار الإشعارات التنبيهية لمستخدمى نسخة نظامها التشغيلى ويندوز 7، مطالبة إياهم بالترقية إلى أحدث إصدار ويندوز 10.

كانت مايكروسوفت قد أوضحت الشهر الماضى أنها ستبدأ فى إظهار الإشعارات التنبيهية لمستخدمى نسخة نظامها التشغيلى ويندوز 7، وحثهم على ترقية أجهزتهم الحاسوبية. حيث إنها ستوقف دعم النظام بحلول العام 2020.

وقال بعض مستخدمى نسخة ويندوز 7 - بحسب تقارير صحفية على الإنترنت - إنهم بدأوا يتلقون مثل تلك الإشعارات التنبيهية التى لن تمنعهم من استخدام النظام، لكنهم سيكونون معرضين للخطر.

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وأوضحوا أنه يمكن وقف ظهور تلك الإشعارات من خلال الضغط على خيار "لا تزعجنى مرة أخرى" الموجود أسفل يسار نافذة الإشعار المنبثقة.

ووضعت مايكروسوفت رابطا إلى صفحة للدعم فى نافذة الإشعار المنبثقة توضح نهاية الدعم لمنصة ويندوز 7 والخيارات التى يتعين على المستخدمين اتخاذها، ومن المقرر أن يصدر التحديث الأمنى الأخير لمنصة ويندوز 7 فى 14 يناير 2020.

وتشير صفحة الدعم إلى أنه من دون حصول مستخدمى ويندوز 7 على تحديثات للبرمجيات وتحديثات أمنية، فسيكونون عرضة للإصابة بالفيروسات والبرمجيات الضارة.

ودعت مايكروسوفت المستخدمين للانتقال إلى منصة ويندوز 10، زاعمة أنها "غير موصى بتثبيتها" على الأجهزة القديمة وأن عليهم شراء أخرى جديدة.