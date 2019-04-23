تكنولوجيا: ِAsus تدعم أجهزة Zephyrus S بالجيل التاسع من معالجات إنتل ومعدل تحديث يصل إلى 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Asus اليوم كلاً من أجهزة Zephyrus S GX502 وZephyrus M GU502 مع الجيل التاسع من معالجات إنتل، ومعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 240Hz.

ينطلق في الربع الثاني من 2019 العديد من أجهزة Asus المخصصة للألعاب، وأجهزة Zephyrus S GX502 وZephyrus M GU502 هي أيضاً أحدث الإصدارات التي تنطلق بالجيل التاسع من معالجات إنتل في الربع الثاتي من هذا العام، بينما تقدم الشركة جهاز Zephyrus G GA502 اليوم على موقع Best Buy بسعر يبدأ من 1199 دولار.

ويمكن للمستخدم إختيار تكونيات حاسبي Zephyrus S GX502 وZephyrus M GU502 مع معالج يصل إلى Core i7-9750H وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وتخزين في ذاكرة SSD تصل إلى 1 تيرابايت، أيضاً يأتي S GX502 مع كرت شاشة RTX 2070 من إنفيديا، بينما ينطلق M GU502 بكرت شاشة RTX 2060.

من جانب أخر يأتي الإصدار الأقل تكلفة من الأجهزة Zephyrus G GA502 مع معالج Ryzen 7 3750H، وكرت شاشة GTX 1660 Ti، إلى جانب ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة SSD الفلاشية.

أيضاً تأتي سلسلة Zephyrus هذا العام بنفس مواصفات منافذ الإتصال تقريباً، مع 3 منافذ USB 3.1، ومنفذ USB 3.1 فئة USB 3.1، وأيضاً منفذ HDMI 2.0، ومنفذ RJ45، كما تتميز بمدخل سماعات 3.5مم، وفتحة Kensington، كما يأتي كلاً من جهازي S GX502 وM GU502 بمدخل ميكروفون منفصل ويدعم الشحن عبر منفذ USB C.

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وتأتي الأجهزة بحجم نحيف جداً بقياسات 14.2 في 9.9 في 0.7 إنش، مع وزن 2.27 كجم، كما تتميز الأجهزة بتصميم من الألومنيوم، أيضاً تتميز الأجهزة بشعار RGB-lit ROG.

وتدعم Asus جهاز Zephyrus بحجم 15.6 إنش في الشاشة بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يضم تقنية Nvidia G-Sync، كما يدعم معدل تحديث 240Hz في الشاشة، حيث يتوفر من هذا الإصدار Zephyrus S GX502، وZephyrus M GU502، كما يأتي نموذج أخر بمعدل تحديث 144Hz.

ومن المقرر أن يأتي كلاً من جهازي Zephyrus S GX502 وZephyrus M GU502 بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات، كما تشير Asus إلى أن جهاز Zephyrus G GA502 يصل إلى عمر شحن 7 ساعات.

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