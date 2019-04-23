تكنولوجيا: شاومي تعلن عن جهاز تلفاز Mi ART بحجم 65 إنش وجودة عرض 4K HDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن جهاز تلفاز Mi ART بحجم 65 إنش وجودة عرض 4K HDR بتصميم مميز بإطار معدني نحيف بسماكة 13.9مم، والذي ينطلق للبيع في الصين بسعر 1041 دولار.

في فعاليات مؤتمر شاومي اليوم كشفت الشركة عن الإصدارات الجديدة من سلسلة شاشات E، كما أعلنت أيضاً عن جهاز تلفاز ART أو Mural، الذي يضم شاشة سامسونج بحجم 65 إنش ودقة عرض 4K HDR، كما يتميز بتصميم مسطح من الجهة الخلفية، وإطار معدني من الألومنيوم ليظهر بتصميم متناغم مع ديكور المنازل العصرية.

كما يعرض الجهاز 22 نوع من الأعمال الفنية الخاصة بعدد 45 فنان عند تشغيل الجهاز على نمط Art Mode، أيضاً يمكن تخصيص الواجهة لعرض صور العائلة أو أي من الصور الأخرى المفضلة للمستخدم.

أيضاً من المقرر أن يتصل جهاز التلفاز بصندوق عبر منفذ Mi منفصل، والذي يوفر 18 جيجا بايت في الثانية في سرعة نقل البيانات، مع موصلات بقدرة 400W، كما يدعم هذا الصندوق أيضاً SoundBar مميز بستة من القنوات، مع مضخم صوتيات منفصل يأتي بتقنية Dolby، وDTS-HD للصوتيات.

كما يدعم هذا الإصدار التحكم بالأوامر الصوتية في تشغيل الأجهزة الذكية من خلال تقنية الذكاء الإصطناعي المميزة للجهاز، وذلك من خلال ميكروفونات مدمجة، كما يأتي الجهاز بواجهة Patchwall، ووحدة تحكم عن بعد تدعم الأوامر الصوتية وتتصل بتقنية البلوتوث.

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مواصفات جهاز Mi ART TV

شاشة بحجم 65 إنش مميزة بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، كما يدعم زاوية عرض 178 درجة بتقنية HDR 10

معالج Amologic رباعي الأنوية بسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Mali-T830 بسرعة 750MHz

ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت

واجهة PatchWall ونظام تشغيل الأندوريد

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz / 5GHz، والإتصال عن طريق البلوتوث، ما يأتي ب3 منافذ HDMI، 2 منفذ USB، وEthernet

يدعم 4 ميكروفونات

إطار معدني بسماكة 13.9مم

يدعم تقنية H.264, Real, MPEG1/2/4

2 من المكبرات الصوتية بقدرة 12W لكل مكبر، مع مضخم صوتيات، وتقنية DTS في الصوتيات، وDolby.

ومن المقرر أن يبدأ بيع جهاز تلفاز Mi ART TV في سوق الصين اليوم بسعر 1041 دولار.

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