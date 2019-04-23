تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تويتر تكشف عن إيراداتها وهاكرز روس يخترقون سفارات أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث، بداية من كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن عزم الشركة إنشاء 6 مشروعات جديدة لمراكز البيانات، وصولا إلى العثور على هاكرز روس يخترقون السفارات الأوربية، إضافة إلى إعلان تويتر عن إيراداتها للربع الأول من 2019، وفيما يلى نعرض حصاد التكنولوجيا كما يلى: تطبيق للعثور على "الواى فاى" القريب يسرب كلمات سر مليونى شبكة إنترنت تقرير: 65% من الشركات الهندية تخسر نتيجة الاحتيال عبر الإنترنت الآن يمكنك العثور على محطات لشحن سيارتك الكهربائية على خرائط جوجل السجون البريطانية تستعين بتقنية ذكية لاكتشاف استخدام الهواتف Advertisements تويتر تكشف عن إيراداتها للربع الأول من 2019 .. وتحقق 787 مليون دولار تقرير: تعدد اللغات على فيس بوك عقبة فى الحرب على المحتوى الضار تقرير: هاكرز روس يستهدفون اختراق السفارات الأوروبية زوكربيرج: فيس بوك ستعلن عن 6 مشاريع جديدة لدعم مراكز البيانات

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