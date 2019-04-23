تكنولوجيا: Asus تقدم أجهزة TUF المخصصة للألعاب مع معالجات AMD وكرت الشاشة من Nvidia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فعاليات مؤتمر Asus الذي أقيم اليوم كشفت الشركة عن مجموعة مميزة من الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب TUF والتي تضم معالجات AMD وكرت الشاشة من Nvidia.

قدمت Asus اليوم أجهزة TUF الجديدة في كلاً من FX505 وFX705 التي تضم معالجات AMD Ryzen، وكرت الشاشة GeForce GTX من إنفيديا، حيث تتوفر الأجهزة في الربع الثاني من 2019، ومن المقرر أن يدعم معالج Ryzen 7 مع كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Ti تجربة ألعاب مميزة تحاكي GTX 1070، حيث يمكن أن يصل الجهاز إلى معدل تحديث إطارات 30 إطار لكل ثانية بسلاسة.

وينطلق جهاز FX505 بحجم 15.6 إنش في شاشة IPS، مع معدل تحديث إطارات يتراوح بين 60Hz إلى 120Hz، حيث يعد النموذج الأخير الإختيار الأفضل بالتأكيد لتجربة ألعاب إنسيابية.

من جانب أخر يأتي جهاز FX705 بحجم 17.3 إنش في الشاشة مع معدل تحديث إطارات 60Hz، حيث من المقرر أن يضم TUF FX505 معالج Ryzen 5 3550H، بينما يضم TUF FX705 معالج Ryzen 7 3750H، حيث يتميز كلا المعالجين بأربعة من الأنوية مع 8 threads.

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كما تأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في DDR4-2400، لدعم أجهزة TUF الجديدة بأعلى آداء في الألعاب، أيضاً تضم الأجهزة 35W TDP، حيث من المتوقع أن تدعم المعالجات الجديدة عمر أطول للبطارية، كما تدعم الإصدارات الجديدة معايير MIL-STD-810G والذي يضمن مقاومة الجهاز للصدمات و السقوط العرضي.

أيضاً تتميز أجهزة TUF الجديدة بنظام تبريد يتيح للمستخدم التبديل بين Turbo أو نمط Silent من خلال النقر السريع على زر مخصص، كما يأتي كلاً من أجهزة FX505 و FX705 بشاشة مميزة بإطارات نحيفة جداً لتقدم أفضل تجربة عرض في الشاشة.

ويتميز جهاز FX505 بقياسات 14.2 في 10.3 في 1.1 إنش، كما يصل وزن الحاسب إلى 2.18 كجم، بينما يأتي FX705 بوزن 2.73 كجم، وتتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية RGB، مع مفاتيح WASD، لدعم تجربة مريحة وسلسلة في الكتابة.

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