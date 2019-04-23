تكنولوجيا: Asus تكشف عن تصميم غير تقليدي في جهاز ROG Mothership GZ700 المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث إصدار من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب تقدم من Asus اليوم في جهاز ROG Mothership GZ700 الذي يأتي بتصميم غير تقليدي.

يأتي ROG Mothership GZ700 للأسواق في الربع الثاني من 2019، حيث يتميز بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، مع وحدة kickstand لتثبيت الشاشة كما يضم الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9.

تصميم ROG Mothership GZ700

يأتي الجهاز بتصميم مع شعار Republic of Gamers، حيث يظهر في البداية كأجهزة الألعاب التقليدية، إلا أن Asus كشفت عن تصميم لوحة المفاتيح القابلة للفصل والشاشة التي تأتي بوحدة kickstand للتثبيت.

أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بلوحة تدعم خاصية اللمس في الجزء العلوي بتصميم يحاكي ROG Zephyrus S، حيث يمكن تمديد لوحة المفاتيح في جهاز Mothership لتظهر اللوحة التي تدعم خاصية اللمس والتي تأتي أيضاً كلوحة رقمية.

وفي الجهة الخلفية لجهاز Mothership يأتي مسند الجهاز ليدعم ميزة التهوية الأفضل للجهاز، كما تتميز بإضاءة LED، أيضاً تدعم Asus لوحة المفاتيح بآلية غير تقليدية أيضاً للفصل عن الشاشة، كما تدعم لوحة المفاتيح الطي إلى النصف.

ويتميز Mothership بشاشة بحجم 17.3 إنش تدعم جودة عرض 1920 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث إطارات 144 HZ، كما يأتي الجهاز بنموذج 4K بمعدل تحديث إطارات 60Hz، مع 100% من ألوان Adobe sRGB، ويصل وزن الجهاز إلى 4.73 كجم، مع قياسات 16.1 في12.6 في 1 إنش.

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مواصفات ROG Mothership GZ700

يضم جهاز ROG Mothership GZ700 الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9-9980HK، مع ذاكرة 64 جيجا بايت رام، و3 من ذاكرة NVMe M.2 PCI SSD مع تكوينات RAID 0، كما يضم كرت الشاشة GeForce RTX 2080 من إنفيديا، مع ذاكرة فيديو 8 جيجا بايت VRAM، كما يدعم تقنية Wi-Fi6.

جهاز ROG G703

وقد كشفت Asus أيضاً عن تحديث جهاز الحاسب المخصص للألعاب ROG G703، الذي يضم الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9، كما يأتي بقياسات 16.73 في 12.56 في 1.87 إلى 2 إنش، أيضاً يصل وزن الجهاز إلى 4.71 كجم.

ويتميز تصميم الجهاز بفواصل نحاسية مميزة بحجم كبير، كما يأتي بلوحة مفاتيح بتصميم عميق يقدم تجربة مريحة للمستخدم، أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بزر مخصص لXbox.

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