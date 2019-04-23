تكنولوجيا: إنتل تكشف عن مجموعة Coffee Lake Refresh لأجهزة سطح المكتب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ستة أشهر من الكشف عن الجيل الأول من معالجات Coffee Lake Refresh، أصدرت إنتل اليوم أخيرًا مجموعة الجيل التاسع كاملة. ويأتي الجزء الأكبر من شرائح سطح المكتب مع 26 طرازًا جديدًا بما في ذلك مجموعات Core i9 و i7 و i5 و i3 و Pentium و Celeron، مع عشرة طرازات منخفضة الطاقة.
ومثلما حدث مع الطرازات الأولى من الجيل التاسع التي تم طرحها في السوق، تعتمد هذه الشرائح على البنية الهيكلية Skylake وتعمل مع حوالي 300 لوحة رئيسية موجودة.
ومع الإطلاق المتأخر لشرائح 14nm++ من إنتل، فمن الواضح أن هذه هي الأسلحة التي ستستخدمها إنتل في المعركة مع معالجات AMD Ryzen 3000-Series القادمة من AMD والتي من المفترض أن تصل في منتصف العام.
وبصرف النظر عن طرازات إنتل الجديدة التي تأتي كمنتجات ثانوية لتقسيم الشرائح إلى عدد أساسي من الترددات ودعم الذاكرة، لا توجد العديد من الميزات الجديدة التي يمكن التحدث عنها مع المعالجات المعلنة حديثًا.
الجيل التاسع من مجموعة Core i9
|مجموعة Core i9
|القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز
|النواة / خيوط المسار
|TDP
|ممرات PCIe
|مفتوح
|L3 Cache
|دعم الذاكرة
|متكامل مع الرسومات
|السعر
|Core i9-9900K
|3.6 / 5.0
|8 / 16
|95 واط
|16
|نعم
|16 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|488 دولار
|Core i9-9900KF
|3.5 / 5.0
|8 / 16
|95 واط
|16
|نعم
|16 ميجابايت
|DDR4-2666
|لا
|488 دولار
|Core i9-9900
|3.1 / 5.0
|8 / 16
|95 واط
|16
|لا
|16 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|439 دولار
الجيل التاسع من مجموعة Core i7
|مجموعة Core i7
|القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز
|النواة / خيوط المسار
|TDP
|ممرات PCIe
|مفتوح
|L3 Cache
|دعم الذاكرة
|متكامل مع الرسومات
|السعر
|Core i7-9700K
|3.6 / 4.9
|8 / 8
|95 واط
|16
|نعم
|12 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|374 دولار
|Core i7-9700KF
|3.6 / 4.9
|8 / 8
|95 واط
|16
|نعم
|12 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|374 دولار
|Core i7-9700
|3.0 / 4.7
|8 / 8
|65 واط
|16
|لا
|12 ميجابايت
|DDR4-2666
|لا
|323 دولار
|Core i7-9700F
|3.0 / 4.7
|8 / 8
|65 واط
|16
|لا
|12 ميجابايت
|DDR4-2666
|لا
|323 دولار
الجيل التاسع من مجموعة Core i5
|مجموعة Core i5
|القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز
|النواة / خيوط المسار
|TDP
|ممرات PCIe
|مفتوح
|L3 Cache
|دعم الذاكرة
|متكامل مع الرسومات
|السعر
|Core i5-9600K
|3.7 / 4.6
|6 / 6
|65 واط
|16
|نعم
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|262 دولار
|Core i5-9600KF
|3.7 / 4.6
|6 / 6
|65 واط
|16
|نعم
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|لا
|262 دولار
|Core i5-9600
|3.1 / 4.6
|6 / 6
|65 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|213 دولار
|Core i5-9500
|3.0 / 4.4
|6 / 6
|65 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|192 دولار
|Core i5-9500F
|3.0 / 4.4
|6 / 6
|65 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|لا
|192 دولار
|Core i5-9400
|2.9 / 4.1
|6 / 6
|65 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|182 دولار
|Core i5-9400F
|2.9 / 4.1
|6 / 6
|65 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|لا
|182 دولار
الجيل التاسع من مجموعة Core i3
|مجموعة Core i3
|القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز
|النواة / خيوط المسار
|TDP
|ممرات PCIe
|مفتوح
|L3 Cache
|دعم الذاكرة
|متكامل مع الرسومات
|السعر
|Core i3-9350K
|4.0 / 4.6
|4 / 4
|91 واط
|16
|نعم
|8 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|173 دولار
|Core i3-9350KF
|4.0 / 4.6
|4 / 4
|91 واط
|16
|نعم
|8 ميجابايت
|DDR4-2400
|لا
|173 دولار
|Core i3-9320
|3.7 / 4.4
|4 / 4
|62 واط
|16
|لا
|8 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|154 دولار
|Core i3-9300
|3.7 / 4.3
|4 / 4
|62 واط
|16
|لا
|8 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|143 دولار
|Core i3-9100
|3.6 / 4.2
|4 / 4
|65 واط
|16
|لا
|6 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|122 دولار
|Core i3-9100F
|3.6 / 4.2
|4 / 4
|65 واط
|16
|لا
|6 ميجابايت
|DDR4-2400
|لا
|122 دولار
الجيل التاسع من مجموعة Core Pentium and Celeron
|مجموعة Pentium and Celeron
|القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز
|النواة / خيوط المسار
|TDP
|ممرات PCIe
|مفتوح
|L3 Cache
|دعم الذاكرة
|متكامل مع الرسومات
|السعر
|Pentium Gold G5620
|4.0 / –
|4 / 4
|54 واط
|16
|لا
|4 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|86 دولار
|Pentium Gold G5600T
|3.0 / –
|2 / 4
|35 واط
|16
|لا
|4 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|75 دولار
|Pentium Gold G5420
|3.8 / –
|2 / 4
|54 / 58 واط
|16
|لا
|4 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|64 دولار
|Pentium Gold G5420T
|3.2 / –
|2 / 4
|35 واط
|16
|لا
|4 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|64 دولار
|Celeron G4950
|3.3 / –
|2 / 2
|54 واط
|16
|لا
|2 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|52 دولار
|Celeron G4930
|3.2 / –
|2 / 2
|54 واط
|16
|لا
|2 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|42 دولار
|Celeron G4930T
|3.0 / –
|2 / 2
|35 واط
|16
|لا
|2 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|42 دولار
الجيل التاسع من مجموعة Core T
|مجموعة Core T
|القاعدة الأساسية / مستوي التعزيز
|النواة / خيوط المسار
|TDP
|ممرات PCIe
|مفتوح
|L3 Cache
|دعم الذاكرة
|متكامل مع الرسومات
|السعر
|Core i9-9900T
|2.1 / 4.4
|8 / 16
|35 واط
|16
|لا
|16 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|439 دولار
|Core i7-9700T
|2.0 / 4.3
|8 / 8
|35 واط
|16
|لا
|12 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|323 دولار
|Core i5-9600T
|2.3 / 3.9
|6 / 6
|35 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|213 دولار
|Core i5-9500T
|2.2 / 3.7
|6 / 6
|35 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|192 دولار
|Core i5-9400T
|1.8 / 3.4
|6 / 6
|35 واط
|16
|لا
|9 ميجابايت
|DDR4-2666
|نعم
|182 دولار
|Core i3-9300T
|3.2 / 3.8
|4 / 4
|35 واط
|16
|لا
|8 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|143 دولار
|Core i3-9100T
|3.1 / 3.7
|4 / 4
|35 واط
|16
|لا
|6 ميجابايت
|DDR4-2400
|نعم
|122 دولار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.