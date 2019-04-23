تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول نظام MacOS 10.15 القادم من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن إستخدام الساعة الذكية Apple Watch لإجراء عمليات الدفع بإستخدام خدمة Apple Pay. وبالنسبة لطريقة المصادقة، فهي تتم عن طريق مستشعر ضربات القلب أسفل الساعة، وطالما قام المستخدم بإدخال رمز المرور الخاص به وبقيت الساعة على معصمه، فإنه يتم المصادقة على عملية الدفع.

يمكن أيضًا إستخدام هذه الساعة الذكية لمساعدة مستخدمي حواسيب Mac على تسجيل الدخول إلى الحواسيب الخاصة بهم، مما يتيح لهم بديلاً لتسجيل الدخول إلى جانب إستخدام كلمة المرور أو مستشعر بصمات الأصابع Touch ID الموجود في الطرازات الحديثة من حواسيب MacBook. ووفقا لـ Guilherme Rambo من موقع 9to5Mac، فيبدو أن شركة آبل تسعى لتوسيع عمليات المصادقة بإستخدام Apple Watch مع نظام MacOS 10.15 القادم.

إستنادًا إلى مصادر على دراية بعملية تطوير التحديث الرئيسي المقبل لنظام MacOS، فيبدو أن شركة آبل ترغب في السماح للساعة الذكية Apple Watch للمصادقة على المستخدمين في مهام أكثر من مجرد تسجيل الدخول إلى أجهزتهم. ومن غير الواضح ما يمكن أن يستلزمه ذلك، ولكن قيل أنه يمكن المصادقة على أي شيء بإستخدام الساعة الذكية Apple Watch يتم المصادقة عليه حاليًا بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.

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من المفترض أن يعني هذا أنه يمكن أن يتيح نظام MacOS 10.15 للمستخدمين إستخدام Apple Pay على الويب وتسجيل الدخول إلى مواقع الويب وما إلى ذلك. وبغض النظر عن هذا، فقد تردد كذلك أن شركة آبل قررت مع نظام MacOS 10.15 الجديد السماح بتحويل iPad إلى شاشة خارجية. عموما، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة، ولكن يجب أن نعرف كل شيء في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019.