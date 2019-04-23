آبل تقوم بسحب شاشة LG UltraFine 4K من متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عدة سنوات، توقفت شركة آبل عن تطوير وتصنيع شاشات Apple Thunderbolt الخاصة بها. وبدلا من ذلك، لجأت الشركة إلى LG التي بدأت بتصنيع شاشات LG UltraFine المصممة خصيصًا لحواسيب آبل. ومع ذلك، يبدو أن الشاشات التابعة لشركة آبل نفسها ستعود قريبًا.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع MacRumors، فقد لاحظ أن شركة آبل توقفت عن بيع شاشة LG UltraFine 4K على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقامت أيضًا بإزالة الصفحة الخاصة بهذه الشاشة. هذا شيء غريب لأنه في حالة إذا نفدت هذه الشاشة، فسوف تبقى الصفحة الخاصة بها على الموقع. كما قلنا، هذا يشير إلى أنه من المحتمل أن نرى عودة الشاشات الخاصة بشركة آبل نفسها في المستقبل القريب.

لقد سمعنا سابقًا شائعات تقول بأن شركة آبل تتطلع إلى إطلاق الشاشات الخاصة بها من جديد، وأن إحدى هذه الشاشات الجديدة ستمتاز بقطر 31.6 إنش وبدقة 6K. وبطبيعة الحال، هذه مجرد تكهنات من جانبنا لأنه على حد علمنا، فقد لا تكون شاشة LG UltraFine 4K جيدة مما دفع شركة آبل للتركيز على شاشة LG UltraFine 5K فقط.

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لا تزال شاشة LG UltraFine 4K نفسها متاحة للشراء في المتاجر غير التابعة لشركة آبل، وبالتالي فلا يزال بإمكان المستهلكين العثور عليها وشراؤها. وفي كلتا الحالتين، سيتعين علينا الإنتظار ورؤية ما إذا كانت شركة آبل ستقوم فعلاً بإطلاق الشاشات الخاصة بها من جديد، ولكن في الوقت نفسه إذا كنت ترغب في الحصول على شاشة بدقة 4K، فلدى شركة LG طراز جديد من شاشة LG UltraFine 4K، على الرغم من أنه لم يتم تصميم هذا الطراز الجديد بالتعاون مع شركة آبل.