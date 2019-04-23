تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J6 بدأ بشق طريقه إلى المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J6 في كل من إيطاليا والبرازيل. الآن، قررت الشركة الكورية الجنوبية تمديد نطاق هذا التحديث بعدما قررت جلبه إلى الهند أيضًا. ونظرًا إلى أن هذا التحديث وصل الهند الآن، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل هذا التحديث لملاك الهاتف Galaxy J6 في المزيد من المناطق.

وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، ويجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس. وكما أشرنا للتو، فالهاتف Galaxy J6 حصل مع تحديث Android 9 Pie الجديد على الإصلاحات الأمنية لشهر مارس بدلاً من الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل التي حصل عليها الهاتف Galaxy J8. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف مدرج مع الهواتف الذكية التي تحصل على التحديثات الأمنية الفصلية، فينبغي على ملاك هذا الهاتف توقع الحصول على الإصلاحات الأمنية التالية بعد مرور ثلاثة أشهر من الآن.

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على ما يبدو، يجري حاليًا إصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J6 على مراحل، وبالتالي إذا لم تحصل على هذا التحديث حتى الآن وفي الأيام القليلة المقبلة، فلا تقلق لأن هذا التحديث سيصل إلى جهازك عاجلا أو آجلا.