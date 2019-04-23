شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراهق يقاضى أبل ويطلب مليار دولار بسبب نظام التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مراهق من مدينة نيويورك يدعى "عثمان باه" ويبلغ من العمر 18 عامًا دعوى قضائية بقيمة مليار دولار، ضد شركة أبل يوم الاثنين الماضى، مدعيا أن برنامج التعرف على الوجه قد ربطه بشكل غير صحيح بعمليات سرقة فى العديد من المتاجر، إذ قبض ضباط شرطة نيويورك عليه يوم 29 نوفمبر بعد اتهامه بسرقة متاجر أبل فى بوسطن ونيوجيرسى وديلاوير ومانهاتن.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تقول الشكوى إن اللص الفعلى تم ضبطه وهو يسرق بضائع بقيمة 1200 دولار من متجر بوسطن فى مايو الماضي، وأشارت إلى أن الشخص استخدم بطاقة هوية مسروقة.

ويُزعم أن شركة أبل قامت ببرمجة نظام التعرف على الوجه فى متاجرها للتعرف على وجوه اللصوص، ولكن هذا النظام ربط بشكل خاطئ عملية السرقة بـ "عثمان"، وأدرك المحقق فى شرطة نيويورك الذى شاهد لقطات أمنية من متجر مانهاتن أن المشتبه به لا يبدو مثل عثمان.

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وتقول الدعوى إن استخدام برنامج التعرف على الوجه فى متاجر أبل هو نوع من المراقبة التى يخشها المستهلكون ، خاصة أنه يمكن افتراض أن غالبية المستهلكين لا يدركون أن وجوههم يجرى تحليلها سراً".