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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخترع يتمكن من تصنيع كمبيوتر من "المكرونة" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن "المكرونة" من الأطعمة المفضلة للكثير من الأشخاص حول العالم، إلا أن أغرب شيئ ربما يخطر فى ذهنك أن يتم استخدامها لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، حيث قامت شركة Laplanet Arts، فى ماساتشوستس بالولايات المتحدة، بتصنيع جهاز كمبيوتر من المكرونة، ومن المدهش أنه يعمل بالفعل.
ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فقد نشر المخترع فيديو لـ "كمبيوتر المكرونة" أو ما يعرف بـ ‘Pasta PC’ على يوتيوب، والذى كشف خلاله عن عملية التصميم والبناء للكمبيوتر، قائلا: "سيكون الأمر كما يبدو تمامًا، سنقوم ببناء كمبيوتر شخصى كامل من المكرونة."
ويعتمد الكمبيوتر على مكونات داخلية خاصة بجهاز لوحى قديم قابل للتحول، ثم قامت الشركة ببناء هيكل خارجى مصنوع من المكرونة، وفى حين أن التصميم مثير للإعجاب، ولكنه مخيب للآمال إلى حد ما، حيث أن ما يبدو أنه صلصة الطماطم والجبن، هو فى الواقع صمغ مطلى.
كذلك فعندما تقوم شركة Laplanet Arts بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون، فإنها تكافح فعليًا لتنفيذ العديد من العمليات، وذلك نتيجة المواصفات القديمة للجهاز.
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