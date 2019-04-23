5 مواقع ستغير تجربة اليوتيوب بشكل كامل

لا شك بأن منصة اليوتيوب هي واحدة من أفضل مناصات المشاركة الإجتماعية في الفترة الحالية كما أن الكثير من صناع المحتوى المحترفين عالمياً ومحلياً يتوجهون إليها بشكل أساسي لنشر محتواهم المفيد والهادف دائماً.

ولكن لأن كل مكان يضم السيء والجيد فهناك الكثير من المحتوى السيء أو المحتوى الغير جيد الذي لن يفعل شيئاً إلا أن يلهيك عن ما كنت تقوم به بشكل أساسي وعن المحتوى الجيد الذي قد لا يظهر بشكل مستمر بسبب المحتوى السيء والغير هادف .

سنقدم لكم مجموعة مجموعة من المواقع التي يمكنك أن تستخدمها مع اليوتيوب لتغير تجربتك بشكل كامل ولتستفيد من كل المحتوى الموجود فيه بشكل كامل وبدون إلهات أو تشتيت .

المعادلة التي يستخدمها اليوتيوب ليعرض الفيديوهات الخاصة به على شاشة البداية تعتمد بشكل أساسي على حجم المشاهدات والتفاعل مع الفيديوهات الموجودة على المنصة ولكن مع الأسف هذه المعادلة في أوقات كثيرة تكون خاطئة فليس كل محتوى مشهور جيد او هادف أو يستحق إهتمامك وفي أوقات كثيرة ستجد فيديوهات سيئة على شاشتك الرئيسية .

يعتمد هذا الموقع على تعديل الشاشة الرئيسية والـ homepage الخاصة باليوتيوب ليخفي الـ Trending وليسمح لك بشكل شخصي بأن تختار ما تراه على الشاشة مثل القنوات والصناع الذين إشتركت فيهم بالفعل، كما أنه يخفي الـ Watch Next والـ Recommended Videos ليجعلك ايضاً تركز على ما تشاهده وتختار ما تشاهده بشكل يدوي .

أي صانع محتوى أو شخص يشاهد اليوتيوب بإستمرار سيلاحظ أمر واحد منتشر في جميع الفيديوهات مهما كان الإقبال عليها وهو التعليقات السيئة أو الـ Toxic كما نسميها على الإنترنت.

هذه التعليقات تكون سيئة ومؤذية للجميع سواءً كان صانع المحتوى نفسه أو كان المستخدم الذي يشاهد المحتوى ويقرأ التعليقات، لذا خرجت علينا جوجل بإضافة تجريبية لذكاء صناعي يقوم بشكل تلقائي بإخفاء التعليقات السيئة او الـ Toxic.

يمكنك أيضاً أن تختار أي نوع من التعليقات السيئة الذي تريده ان يخفيها أو حتى طريقة الإخفاء التي تريدها ببساطة ويمكنك حتى إضافة تعليقات خاصة بك لتختفي.

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تعمل هذه الإضافة ايضاً على مجموعة من المواقع الإجتماعية الأخرى مثل Reddit أو Facebook أو Twitter .

كما يتضح الإسم بسهولة وبدون حديث كثير يقوم هذا الموقع بعكس الفيديو أو بمعنى أصح إعادته إلى الوضع الطبيعي إن لم يكن صانع المحتوى قام بتغييره، فكما تعرف كل الفيديوهات التي تسجل من خلال كاميرات رقمية تأتي معكوسة كأنك تنظر في مرآة عاكسة .

تفيد هذه الإضافة مع الأمور التعليمية بشكل اساسي مثل تعليم الرياضات المختلفة التي تحتاج لمعرفة إتجاه الحركة فيها لتتمكن من إتقانها بسهولة .

إجعل كل الفيديوهات بحجم كامل بدون إعلانات مع موقع Yout-ube

حسناً تجربة الإعلانات على اليوتيوب واحدة من أكثر التجارب المزعجة التي يمكنك أن تمر بها خاصةً إن كانت إعلانات غير قابلة للتفادي أو الإنتقال وإن كانت تظهر في منتصف الفيديو بشكل مزعج للغاية .

يمكنك أن تتفادى هذه التجربة بطريقة سهلة للغاية وهي عن طريق إضافة حرف الـ – بين حرفي الـ t والـ u في عنوان الفيديو ليصبح الفيديو بحجم كامل بدون اي إعلانات .

تعمل هذه الإضافة على وضع علامات تنبيهية ورمزية داخل الفيديو لتحفظ المكان الذي توقفت فيه فالفيديو وبدلاً من أن تشاهد كل الماضي أو تقوم بتسريع الفيديو إلى النقطة التي توقفت فيها – إن كنت تتذكرها – فإن هذه الإضافة بسهولة ستقوم بحفظ المكان الذي توقفت فيه والإنتقال إليه بشكل سريع وتلقائي .

طريقة إستخدام هذه الإضافة هو أن تضغط على حرف B بعد تثبيتها وأنثاء مشاهدتك لأي فيديو على اليوتيوب .