كيف تعطل الـ Autoplay في متصفح فايرفوكس

متصفح فايرفوكس واحد من أفضل المتصفحات الموجودة حالياً وهو بالنسبة لي إختيار شخصي في كثير من الأوقات، ولكن مع الأسف تنقصه ميزة هامة وهو أن تمنع الفيديوهات من العمل تلقائياً في المواقع أثناء تصفحك.

المواقع تتطور بشكل مستمر مع تطور السوق الإلكتروني ومتطلباته والكثير من المواقع تلجأ إلى حيلة تشغيل الفيديو بشكل تلقائي لتنشر قنواتها على اليوتيوب وقنوات الفيديو الخاصة بها، ولكن مع الأسف هذا الأمر يكون مزعجا ً للغاية لذا إليكم طريقة إيقاف التشغيل التشغيل التلقائي للفيديوهات في متصفح فايرفوكس .

طريقة إيقاف التشغيل التلقائي في متصفح فايرفوكس :

تعتمد هذه الطريقة ببساطة على إضافة أمر إلى متصفح فايرفوكس والتعديل عليه قليلاً لأن المتصفح مع الأسف لا يدعم هذه الخاصية بشكل تلقائي .

في البداية لنبدأ قم بإدخال العنوان التالي في صفحة فايرفوكس الخاصة بك .

about:config

سيفتح هذا الأمر صفحة الأوامر والتعديلات داخل المتصفح، بالطبع سيحذرك المتصفح من العبث بهذه الصفحة ولكن لا تقلق إن قمت بما قمنا به بالتمام فإنك لن تواجه أي مشاكل.

ستجد الآن داخل صفحة التعديلات شريط بحث في أعلى الصفحة قم بالضغط عليه وكتابة الأمر التالي :

media.autoplay.default

هذا الأمر سيحدد لك بشكل تلقائي التعديل الذي نريد العمل عليه، قم الآن بالضغط عليه مرتين بزر الفأرة وأضف رمز 1 في مربع القيمة الذي سيظهر.

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الآن إبحث عن الإعدادات التالية أيضاً من خلال مربع البحث :

media.autoplay.enabled.user-gestures-needed

أيضاً عندما تجدها قم بالضغط عليها مرتين وتغيير قيمتها من True إلى False وهذا سيؤدي الغرض.

قم بإغلاق المتصفح وإعادة فتحه من جديد ستجد أنه تم إيقاف عمل الفيديوهات التلقائي .

النهاية :

ستعمل هذه الطريقة مع معظم الفيديوهات التي ستجدها في مواقع بعيدا ً عن اليوتيوب ومنصات الفيديو المختلفة ولكن من الوراد أيضاً أن تجد المواقع طريقة لتتغلب على هذا الأمر وتتجنبه ولكن تظل هذه الفرصة ضئيلة بعض الشيء لذا فلا تقلق إن شاهدت فيديو يعمل بشكل تلقائي.

من الوارد أيضاً أن تتاح هذه الخاصية بشكل رسمي من خلال تحديثات المتصفح خلال الفترة القادمة ولكن لا يمكننا الإنتظار حتى وقتها.