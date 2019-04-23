برامج بديلة لبرنامج BBM على الأندرويد والأيفون

برنامج BBM والذي كان منتشراً في العقد الماضي وحقق شرهة واسعة سيتوقف بشكل رسمي وإلى الأبد بحلول 31 مايو القادم أي بعد شهر وبضعة أيام، أعلنت هذا الشركة وأعلنت أيضاً أن كل من يمتلك رسائل عليه أو اي محتوى على البرنامج سيفقده للأبد.

صدق او لا تصدق كان ولازال هناك فئة من المستخدمين تفضل إستخدام البرنامج وتظل تستخدمه حتى يومنا هذا ولكن أغلبها من ممثلي الشركات ورجال الأعمال الذين يهتمون بالأمان بشكل اساسي وحتى لا تبحث كثيراً عن بدائل آمنة أيضاً قررنا أن نقدم لكم هذه القائمة من البرامج .

برامج بديلة لبرنامج BBM :

لن نضمن برنامج Facebook Messenger ولا Whatsapp لأن كلاهما ليس بالأمان المطلوب في الفترة الحالية خصوصاً مع الفضائح المستمرة لشركة Facebook .

هذا البرنامج هو النسخة المدفوعة من برنامج BlackBerry Messenger وهو النسخة التي ستظل موجودة في الفترة الحالية ولن تختفي، يمكنك الإستفادة من البرنامج بشكل كبير إن قمت بدفع الإشتراك فيه والرسوم الشهرية أو السنوية كما تفضل .

هناك نسخة من البرنامج لكل أنظمة التشغيل الموجودة للهواتف أو الكومبيوتر فهناك لنظام أندرويد وأي أو إس وأيضا ً للويندوز والماك، ستكون الخدمة مجانية لمدة سنة للمشتركين الجدد ولكنها بعد ذلك ستصبح بسعر 5 دولار تقريباً في السنة .

يقدم البرنامج جميع المميزات والخصوصية العالية الموجودة في برنامج BBM السابق .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا : جوجل بلاي، وآيتيونز.

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هذا أحد البرامج الممتازة خصوصاً لهؤلاء من يبحثون عن البرامج الآمنة ويفضلونها قبل كل شيء، لك أن تتخيل أن هذا البرنامج رشحه Edward Snowden الذي ظهر عنه فيلم في الفترة الماضية والمهتم بالخصوصية والذي كان يعمل في وكالة الأمن القومي الأمريكية.

يعتمد البرنامج على بروتوكول تشفير خاص به يدعى Signal Protocol ليضمن خصوصية كل ما يتم داخل البرنامج سواءً كانت محادثات صوتية او مكالمات فيديو أو رسائل فورية أو حتى مجموعات وهو أحد البرامج القليلة التي تهتم بالخصوصية في محاثدات المجموعات .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا : جوجل بلاي، وآيتيونز.

هذا البرنامج إكتسب شهرة واسعة في الفترة الاخيرة ولكنها لاتزال لا تصفه حقه، فهو واحد من البرامج الآمنة والتي تقدم الخصوصية على اي شيء آخر كما أنه موجود لأكثر من منصة تشغيل مختلفة .

يمكنك من خلال البرنامج أن تتحدث بشكل خاص ومحمي كامل مع مختلف المستخدمين وإنشاء حتى رسائل سرية Secret Chats يتم تدميرها ذاتياً بعد فترة تحددها أنت .

تستطيع أيضاً إرسال أي نوع من أنواع الملفات إلى أي عدد ترغب به في مجموعتك التي قد تضم أكثر من200 ألف شخص في المجموعة الواحدة .

البرنامج مجاني وموجود على جوجل بلاي، وآيتيونز.