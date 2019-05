إضافات Google Chrome ستحسن من استخدامك له

Google Chrome. اشهر متصفحات الإنترنت في العالم. يستخدم الناس متصفح Chrome لكونه احد اسرع المتصفحات. و سهولة مزامنة سجل تصفحك مع اي جهاز آخر عن طريق حساب Google الخاص بك. Chrome هو جزء ضمن نظام Google Ecosystem و هو تجميع كل خدمات الشركة ضمن حساب واحد فقط. و الربط بينهم بكل سهولة. و لكن اكثر ما يميز Chrome هو الإضافات. حيث ان المتصفح يدعم اضافات عديدة من شأنها تحسين تجربتك كمستخدم له. و حتى ان كنت لا تستعمل Chrome. فمتصفح Edge الجديد يدعم اضافات Chrome بالكامل

افضل إضافات Google Chrome

Office online

احد اشهر التطبيقات التي يستعملها اي انسان هي تطبيقات Microsoft Office. حيث انها تساعده على انجاز عمله المكتبي بسهولة و بسرعة. اضافات Office المتنوعة و المميزة هي ما تزيد من امكانية استعمال تطبيقات Office للعمل المكتبي. لكنك اذا اردت العمل مع غيرك على مستند ما. او عرض شرائح ما. و تحتاجان الى ان تقوما بالتعديل بشكل سريع على بعضكما البعض. هناك حل من اثنين. الأول ان تبحث عن بديل مناسب لتطبيقات Office. و قد ناقشنا هذا في موضوع سابق. الثاني ان تستعمل نسخة من Office تساعدك على ذلك. و هذه هي وظيفة هذه الإضافة. حيث انها تتيح لك العمل مع اي شخص آخر عن طريق الإنترنت. و هي إضافة مجانية يمكنك استعمالها على Google Chrome او متصفح Edge الجديد

Picture in picture

اذا كنت تحب مشاهدة محتوى Youtube. او اي محتوى مرئي. و لكن في نفس الوقت تحتاج ان تمارس عملك الذي يعتمد على المتصفح. ما الحل ؟ هناك حلان لهذا الأمر. الأول هو ان تقوم بتحميل ما تريد مشاهدته قبل البدأ بعملك لتستطيع مشاهدته اثناء العمل. و الآخر هو هذه الإضافة. اضافة Picture in picture و لنختصرها الى PIP. هي اضافة تشبه ميزة مذكورة في نسخة Android Oreo. حيث يمكنك بهذه الإضافة تشغيل اي فيديو في نافذة مصغرة لتستطيع متابعة عملك بدون الحاجة للوجود بنفس تبويب موقع الفيديو. و هي إضافة مجانية يمكنك استعمالها على Google Chrome او متصفح Edge الجديد

Save to keep

بداخل Google Eco system هناك تطبيق الملاحظات التي تستطيع استخدامه على كل اجهزتك و تستطيع قرائة ملاحظاتك من على اي جهاز آخر بنفس الحساب. و تطبيق Google keep هو احد افضل تطبيقات الملاحظات التي يمكن استخدامها. و تسجيل ملاحظاتك المتنوعة. و اضافة مثل Save to keep تزيد من الإستعمال سهولة. حيث يمكنك بإستخدام اضافة كهذه ان تسجل ملاحظات متنوعة بإستخدام القائمة المختصرة. تضغط بالزر الأيمن. لتختار ان تحفظ النص المختار او الصورة او الصفحة ضمن ملاحظاتك على Google Keep. و هي إضافة مجانية يمكنك استعمالها على Google Chrome او متصفح Edge الجديد

Google Docs Offline

في موضوعنا عن بدائل Office ذكرنا انه يمكنك استعمال تطبيقات Google. كتطبيق Google Docs او Google Slides او Google sheets كبدائل شبه مثالية لتطبيقات Microsoft office. و لكن هل يجب ان يكون هناك اتصال بالإنترنت دائماً لتستطيع استعمالهم؟. هذه وظيفة هذه الإضافة. تحويل مجموعة التطبيقات المكتبية من Google الى تطبيقات داعمة للعمل بدون اتصال بالإنترنت. حيث تتمكن من حفظ نسخة من اعمالك المرفوعة عليهم للتعديل عليها وقتما لا يوجد انترنت لتستعمله. و هي إضافة مجانية يمكنك استعمالها على Google Chrome او متصفح Edge الجديد