طريقة قياس سرعة الإنترنت مع مواقع مختلفة لها

إن كنت تبحث عن طريقة قياس سرعة الإنترنت فإننا اليوم سنخبركم بهذه الطريقة كما سننقل لكم مجموعة من المواقع المعتمدة والتي قمنا بتجربتها بشكل شخصي على مدار سنوات طويلة لنتأكد من جودتها.

ولكن قبل أن نتحدث عن برامج قياس سرعة الإنترنت دعونا في البداية نتحدث معكم عن سرعة الإنترنت وكيف نقيسها وماهي وحدات قياسها .

وحدات قياس سرعة الإنترنت :

لقياس سرعة الإنترنت عالمياً فإن العالم بأجمع يعتمد على معيار واحد ثابت وهو قياس عدد البتات Bits التي يتم نقلها في الثانية الواحدة إليك من السيرفر أو شبكة الإنترنت .

إذا الوحدة الأساسية لنا هي Bit وهي الوحدة التي سنقيس عليها سرعة الإنترنت لذا فإن أقل سرعة إنترنت يمكن قياسها ستكون بالـ Bps او بيت خلال الثانية، وحدة الـ Bit لها حالتان فقط وهي إما رقم 0 أو 1 وهو ما يعرف بنظام العد الثنائي وهي مختلفة تماماً عن البايت Byte .

كل وحدة Byte تساوي 8bit إذا فعندما نقول سرعة الإنترنت تساوي 1 كيلوبايت في الثانية فإن ما يعينه المعظم هو kilo Bit أي 1000 Bit وليس بايت الذي يساوي 8 بت كما يعتقد البعض.

إذا عندما تقوم بالتحميل بسرعة 100Kbps فإنك تقوم بتحميل 100000 بت في الثانية الواحدة يعني 12500 كيلو بايت في الثانية الواحدة .

هناك خلط دائماً يحدث ما بين الـ ميجابت Megabit والـ ميجابايت Megabyte وهذا الخلط يكون ناتجاً عن الخلط بين البت والبايت.

فإن ميجابت Megabit ويرمز لها بـ Mbps تساوي 1 مليون بت في الثانية الواحدة يعني 125 ألف بايت في الثانية الواحدة .

أما ميجابايت فإنه يرمز لها بـ MBps وتعني 1 مليون بايت في الثانية الواحدة أي 8 مليون بت في الثانية الواحدة وهي ثمان أضعاف السرعة الأولى .

طريقة قياس سرعة الإنترنت :

هناك الكثير من الطرق لقياس سرعة الإنترنت بعضها قد يكون معقداً بعض الشيء والآخر يكون سهلاً وبسيطاً.

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أحد أبسط الطرق لمراقبة سرعة الإنترنت لديك هي تحميل برنامج مثل Selfishnet وإستخدامه في مراقبة الشبكة ويمكنكم قراءة الشرح الكامل الذي قدمناه للبرنامج من هنا .

هناك طريقة أخرى بسيطة هي مراقبة سرعة التحميل التي تقوم بالتحميل بها ومتوسط سرعة تحميلك وهي الرقم الذي يهمنا حقاً فأنت لن تهتم بالرقم الذي تطلقه شركة الإنترنت على سرعتك بقدر ما ستهتم بالرقم الذي ستحصل عليه.

يمكنك أيضاً إستخدام مواقع قياس سرعة الإنترنت ويوجد موقعان مشهوران ومعتمدان بشكل اساسي :

أشهر موقع في هذا المجال ويضم الكثير من السيرفرات حول العالم والكثير منها فالمنطقة العربية وهي فرصة جيد لك لتتمكن من قياس سرعة الإنترنت الخاصة بك وسرعة الإتصال بالسيرفر .

فورما تفتح الموقع ستجد الشاشة كما تراها الآن قم بالضغط على Go وإنتظر النتيجة التي ستظهر أمامك كما تراها الآن في هذه الصورة .

أحد المواقع الجديدة التي ظهرت مؤخراً وهو بسيط وسهل للغاية كل ما عليك فعله هو فتح الموقع مباشرةً وسيبدأ هو تلقائياً بإختبار سرعة الإنترنت وستظهر لك النتيجة بالشكل الآتي :

كانت هذه نبذة بسيطة عن طرق قياس سرعة الإنترنت والمواقع المعتمدة الخاصة بقياس سرعة الإنترنت بالطبع هناك طرق أكثر تعقيداً سنتحدث عنها في وقت لاحق .