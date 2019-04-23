افتتاح مركز "هانيويل مصدر للابتكار" في أبوظبي

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "هانيويل" العالمية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا، عن افتتاح مركز "هانيويل مصدر للابتكار" بمدينة مصدر في أبوظبي، وذلك بحضور محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وعدد من المسؤولين في الشركة.

وجرى تصميم المركز الجديد للابتكار وتبادل المعرفة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والبنى التحتية في دولة الإمارات، حيث سيستعرض مجموعة من أحدث حلول الأتمتة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما في ذلك الحلول التي يجري تطويرها في الدولة.

ويوفر المركز الجديد حلولاً فائقة التطور للمباني والمدن الذكية، إلى جانب التقنيات الخاصة بمكافحة النيران والأمن والسلامة الشخصية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. كما سيقدم المركز حلولاً رقمية مبتكرة لمحطات معالجة النفط والغاز، والتي ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة ضمن بيئة مدعومة بأفضل تقنيات الأمن الإلكتروني. وتركز الحلول التي يعرضها مركز الابتكار على تعزيز مستويات الذكاء والأمن والكفاءة والإنتاجية والاستدامة لهذه القطاعات.

ويضم المركز مساحات عرض متخصصة لاستضافة المعارض والمؤتمرات لدعم مختلف القطاعات في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. كما يدعم المركز برنامج "القيمة المحلية المضافة" لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادرتها الأخيرة المتمثلة بمفهوم "النفط والغاز 4.0" والرامية إلى دعم عملية التحول الرقمي والتطور في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يسُرنا اختيار "هانيويل"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، مدينة مصدر لتدشين مركزها الجديد للابتكار، ليمثل إضافة مهمة لمجتمع مدينة مصدر المتنامي، وليشكل استثماراً جديداً في اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة والآخذ بالنمو، حيث سيسهم في تعزيز الحضور العالمي لـمدينة مصدر كمنصة رائدة للاستدامة ومقر للابتكار والجيل الجديد من التقنيات في الإمارة".

وأضاف الرمحي: "تستضيف مدينة "مصدر" حالياً أكثر من 600 شركة تتراوح بين الشركات الناشئة وكبرى الشركات متعددة الجنسيات. وأصبح بإمكاننا الآن أن نضيف إلى هذه القائمة المتنامية إحدى الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 100" وقائمة الشركات الأبرز على مستوى العالم في مجال الأجهزة الإلكترونية".

وتندرج خدمات التصميم الهندسي وتطوير برمجيات التطبيقات ودعم إطلاق المنتجات الجديدة في السوق المحلية ضمن محاور التركيز الرئيسية لمركز الابتكار، حيث يحتضن مختبراً لمعايرة أجهزة القياس مثل الأجهزة المخصصة للكشف عن الغاز. ويتشارك المركز الجديد نفس الموقع مع مركز "هانيويل لحلول العملاء"، والذي يتخصص بعمليات التجميع والتكامل والاختبار المحلية المعتمدة لتقنيات الأتمتة في قطاع النفط والغاز للعملاء بدولة الإمارات والدول المجاورة.

ومن جانبه، قال نورم جيلسدورف رئيس شركة "هانيويل" للمناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا ورابطة الدول المستقلة: "يبرهن استثمارنا الأحدث والمتمثل بافتتاح مركز "هانيويل مصدر للابتكار" على التزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات وتعزيز الابتكار وإمكانيات الاتصال والتحول الرقمي".

وأضاف: "يتولى هذا المركز مهمة توطين عمليات تجميع التقنيات المصممة خصيصاً لدولة الإمارات وتوفير حلول متكاملة من أبوظبي إلى عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة. ويتيح لنا المركز الجديد القدرة على تقديم المزيد من البرامج التدريبية إلى قوة العمل المحلية، فضلاً عن توفير الدعم لمدينة "مصدر" والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز مستويات الاستدامة والكفاءة في إدارة الطاقة".

ويأتي إطلاق مركز الابتكار في أبوظبي بعد قيام الشركة بافتتاح مجمع مكاتبها فائقة التطور ومركز "هانيويل" لحلول العملاء في مدينة مصدر خلال العام 2017، إلى جانب إطلاق مركز "هانيويل" لتجارب التكنولوجيا ومركز "هانيويل" للتميز بمجال الأمن الإلكتروني الصناعي خلال العام الماضي، ما يشكل دليلاً قاطعاً على الالتزام المستمر للشركة بالاستثمار في المنطقة.

ودأبت "هانيويل" على تقديم الخدمات إلى عملائها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 60 عاماً، وتتمتع الشركة بحضور قوي في أبوظبي منذ عقود طويلة. وتدمج حلول الشركة المنتجات المادية مع البرمجيات المتقدمة لتوفير خدمات ذات قيمة عالية للعملاء مع دعم رؤى التنمية الوطنية طويلة المدى والتنوع الاقتصادي في الشرق الأوسط.

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وتشمل قائمة التقنيات المتقدمة التي سيوفرها مركز "هانيويل مصدر للابتكار":

· وحدة التحكم (Experion® Orion)، التي تسهم في تعزيز الوعي الظرفي، وخفض مستويات الأخطاء التشغيلية، وتمكين أنماط التشغيل المحمولة، وتحسين الإنتاجية في المحطات.

· حلول المحاكاة الافتراضية (Experion®) لأتمتة العمليات، والتي تساعد المستخدمين على خفض تكاليف إدارة دورة حياة أنظمتهم.

· إدارة السلامة، التي تساعد في تعزيز مستويات السلامة في المنشآت عبر خفض معدلات وقوع الحوادث وزمن الإنتاج وخفض تكاليف الامتثال.

· شبكة هانيويل اللاسلكية الصناعية (OneWireless™)، وهي تساعد المنشآت الصناعية على تحقيق أهداف إنتاجية أكبر واعتماد أنظمة أمنية وبيئية أكثر صرامة، فضلاً عن توفير أفضل مستويات المرونة وأقل حد ممكن من تكاليف الملكية للمستخدمين النهائيين.

· باقة حلول السيطرة والتحكم، وتوفر معلومات سياقية خلال الوقت الحقيقي والتي تتكامل مع قوائم المهام البديهية لمجموعة واسعة من مهام السلامة والأمن.

· الأنظمة المعيارية (ControlEdge™ PLC)، وهي عبارة عن وحدة تحكم قوية وقابلة للتطوير قادرة على تنفيذ جميع عمليات الأتمتة والتحكم بالتطبيقات عن بعد، وتوفير الحلول الخاصة بمتطلبات قطاع النفط والغاز عن بعد.

· خدمات المصانع المتصلة، وتوفر منصة تقنية تشغيلية للشركات بهدف الاستخدام الأمثل للبنية التحتية للمصانع، والاستفادة من البيانات ومفاهيم التوائم الرقمية في تحسين الإنتاج على أساس يومي وتطوير قدرات العمال على النحو الأمثل.

· أجهزة المهارة والسلامة القابلة للارتداء (Immersive Competency – Movilizer)، والتي تقوم بربط العمال الميدانيين مع الخبراء عند بعد في الوقت الفعلي، وتتيح لهم القدرة على استيعاب المهارات والمعارف أثناء العمل.

· الحلول المتكاملة للغاز والوقاية من النيران، وتوفر منهجية متعددة الطبقات للأمان، وتشتمل على تقنيات العمليات والأنظمة والأشخاص الذين يتفاعلون مع تلك التقنيات.

حلول الأمن الصناعي، وتقدم مجموعة من الحلول الأمنية المادية للمنشآت الصناعية مع مجموعة واسعة من العروض الأساسية التي تتكامل مع أنظمة التحكم الخاصة بالمستخدمين.