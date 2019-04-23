تكنولوجيا: لينوفو تُحدث حواسب Legion الخاصة بها بالجيل التاسع من معالج إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن خططها لتحديث مجموعة حواسبها المحمولة الخاصة بالألعاب مع أحدث جيل من معالجات إنتل مع إمكانية الاختيار بين بطاقات رسومات GTX من نيفيديا الجديدة أو بطاقات RTX المميزة. سيتم طرح أجهزة الحواسب المحمولة المحدثة في الولايات المتحدة في أواخر شهر مايو بسعر يبدأ من 1119.99 دولار.

إليكم مجموعة الحواسب التي سيتم تحديثها:

Legion Y740

يعتبر حاسب Legion Y740 من أكثر الحواسب المتطورة ضمن مجموعة Legion، وستقوم لينوفو بتحديثه مع خيارات RTX 2080 Max-Q أو GTX 1660 Ti بالإضافة إلى 32 جيجابايت من ذاكرة DDR4-2666 RAM.

يتوفر الحاسب بشاشة G-Sync بحجم 15 بوصة أو 17 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 144 هرتز، وتدعم كلا الشاشتان تقنية Dolby Vision HDR مع دقة 4K، ويمكن أن تصل نسبة سطوعها إلى 500 nits.

يحتوي الحاسب على سماعتان Dolby Atmos، وهناك أيضًا Dolby Sound Radar، وهي جودة صوت من الدرجة الأولي تستهدف الألعاب.

وعلاوةً على ذلك، تدعم لوحة مفاتيح RGB ما يقرب من 16 مليون خيار للتخصيص عبر نظام iCUE RGB الخاص بـ Corsair.

Legion Y540

هناك أيضًا Legion Y540 والذي يعتبر سعره معقولًا بعض الشيء. سيتم تحديث الحاسب بـ RTX 2060، ولكن يمكنك اختيار GTX 1660 Ti بدلًا من ذلك. يتوفر Y540 أيضًا بشاشة 15 بوصة أو 17 بوصة، وكلاهما يأتيا بوقت استجابة قدره 1 مللي ثانية.

ولقد تم تغطية التبريد باستخدام تقنية Legion Coldfront من لينوفو، وهي تقنية تخطيط حراري ثنائية المروحة، وتتميز بوجود وحدتي تبريد GPU وCPU منفصلين، وأربعة فتحات حرارية لتدفق الهواء، وحوض حراري مصمم خصيص للحفاظ على برودة لوحة المفاتيح، هذا وبالإضافة إلى 70 شفرات مروحة لكل قناة، والتي يقال إنها تساعد في خفض الضوضاء. كما أضافت لينوفو سماعات Harman Kardon إلى الحاسب والتي تدعم Dolby Atmos، ولكن لا يوجد دعم لـ RGB

Legion Y7000p

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يعتبر Y7000p أيضًا معقول السعر، ولكنه يأتي بشكل مختلف عن كل من Y740 و Y540، ويبدأ سعر هذا الإصدار من 11999.99 دولار وتم تزويده بـ 1660 Ti ولكن يمكن الاختيار بين RTX 2060 أو GTX 1650. لا يدعم هذا الإصدار RGB، ولكن تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة بيضاء.

يتوفر هذا الإصدار بشاشة 15 بوصة والتي تعتبر مناسبة جدًا للاعبين.

Legion Y7000

أعلنت لينوفو أيضًا عن إصدار Legion الجديد وهو؛ Legion Y7000. ومن المفترض أن يوفر هذا الإصدار خيارات لبطاقات RTX 2060 أو GTX 1660 Ti أو GTX 1650.

يأتي الحاسب بشاشة بحجم 15 بوصة ودقة FHD مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ونسبة سطوع تبلغ 300 nits عبر شاشة IPS مقاومة للتوهج. وبالرغم من أن الحاسب يفتقر إلى RGB، إلا أن لوحة المفاتيح تأتي بإضاءة حمراء.

لم تعلن لينوفو عن سعر أو عن تاريخ توافر هذا الجهاز الجديد.

Lenovo IdeaPad L340 Gaming

وأخيرًا، حاسب IdeaPad L340 Gaming، وهو حاسب بسعر موفر يبدأ من 869.99 دولار لإصدار 15 بوصة ويصل إلى 919.99 دولار لإصدار 17 بوصة. ويقدم هذا الحاسب كرت GTX 1650 من نيفيديا فقط.

وتشمل الميزات الأخرى ذاكرة Intel Optane، وأنماط الألعاب السريعة والهادئة، ونظام Dolby Audio. وبالرغم من انه يفتقر أيضًا إلى RGB، إلا أن لوحة المفاتيح تأتي بإضاءة زرقاء.

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