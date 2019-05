لعبة Street Fighter V Arcade Edition ستصبح مجانية لمدة أسبوع كامل

فاطمة أيت طالب - دبي - هل أنت من محبي لعبة Street Fighter من شركة Capcom؟ إذا كنت كذلك ولم تقم بشراء لعبة Street Fighter V بعد، فلدينا الآن بعض الأنباء السارة. في الواقع، لقد أعلنت شركة Capcom مؤخرًا أنها ستجعل لعبة Street Fighter V Arcade Edition متاحة للتحميل مجانًا لمدة أسبوع كامل. هذا يعني أنه سيكون بإمكانك الحصول على اللعبة مجانًا.

من المتوقع أن يستمر هذا العرض الترويجي من 23 أبريل إلى غاية 5 مايو. سينطبق هذا على ملاك جهاز Playstation 4 وعلى مستخدمي Steam على الحواسيب الشخصية. وبالنسبة لأولئك الذين قاموا بشراء اللعبة بالفعل، فلا ينبغي عليهم القلق لأن شركة Capcom ستمنحهم هدايا مجانية أخرى أيضًا.

هذا يشمل فتح أربع شخصيات DLC لملاك اللعبة، إلى جانب محتوى Breath of Fire II. ووفقا لشركة Capcom، فقد صرحت بالقول : ” كمكافأة، ستتوفر أربعة شخصيات DLC مفضلة لدى المعجبين مجانًا أثناء هذه التجربة : Akuma و Blanka و Juri و Menat. هذه الشخصيات ستكون متوفرة فقط في أوضاع Ranked و Casual و Battle Lounge و Training و Challenges “.

بالإضافة إلى توفير لعبة Street Fighter V Arcade Edition مجانًا، فقد أعلنت شركة Capcom أيضًا عن بيع العديد من باقات الأزياء، لذا إذا كنت تتطلع إلى بعض الأزياء، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للحصول على زي جديد.

