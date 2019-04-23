نظام MacOS 10.15 القادم سيجلب معه العديد من الميزات من نظام iOS، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن تحديث MacOS 10.15 القادم من شركة آبل سيكون عبارة عن تحديث يجلب معه العديد من الميزات، على الأقل بناء على مختلف التقارير التي رأيناها حتى الآن. وعلى ذكر ذلك، فقد ظهر الآن تقرير جديد يقول بأن شركة آبل ستقوم بجلب مجموعة من الميزات من نظام iOS إلى نظام MaOS 10.15، مثل Siri Shortcuts و Screen Time والمزيد. ومن المقرر أن تكشف شركة آبل عن نظام MacOS 10.15 في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

التقرير الصادر من موقع 9to5mac يشير إلى أن شركة آبل ستقوم بإحضار ميزة Siri Shortcuts إلى نظام MaOS 10.15، ومن المحتمل أن يشمل ذلك تطبيق Shortcuts أيضًا. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء أوامر صوتية خاصة للمساعد الرقمي Siri للقيام بإجراءات معينة في تطبيق معين. يمكن أيضًا ربط الإجراءات المختلفة مع شمل كل إختصار لعدة تطبيقات أيضًا.

وعلى الرغم من أن ميزة الإختصارات Shortcuts قد تكون متاحة على نظام MacOS 10.15، إلا أنها قد تعمل فقط في التطبيقات التي جلبتها شركة آبل من نظام iOS إلى نظام MacOS، مثل Apple News و Apple Home. ومن المتوقع أن تجلب شركة آبل المزيد من التطبيقات.

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تتيح ميزة ” Screen Time ” على نظام iOS للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه على أجهزتهم وعلى كل تطبيق على حدة طوال اليوم. تتيح لهم هذه الميزة كذلك تعيين حدود للإستخدام. ويقال أن شركة آبل تعمل على توسيع هذه الميزة لتشمل الإصدار القادم من نظام MacOS. وبغنى عن القول، فلن تقوم شركة آبل بالكشف عن أي معلومات حول نظام MacOS 10.15 القادم قبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، ولكنها بالتأكيد ستعمل على جعل نظام التشغيل الخاص بها أكثر جاذبية للمستخدمين.