أدلة جديدة تلمح لقدوم هاتف HTC الأول المتوافق مع شبكات 5G في النصف الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن 5G هي التقنية التي يتطلع إليها الجميع الآن، فلم يكن من المفاجئ أن نعلم بأن العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد تستعد لإطلاق هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. في الواقع، لقد تردد منذ العام 2018 أن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي متوافق مع شبكات 5G. لسوء الحظ، بإستثناء الروتر HTC 5G Hub الذي أعلنت عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، فقد ظلت شركة HTC تلتزم الصمت بشأن خططها لتقنية 5G.

ومع ذلك، فقد ظهر اليوم خبر سار يقول بأن شركة HTC لا تزال تواصل العمل على هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بعدما تم رصد هذا الهاتف يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG تحت الإسم الرمزي 2Q6U10000. كيف نعرف أن هذا الهاتف يدعم 5G؟ حسنًا، في وقت سابق، قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass بنشر تغريدة يقول فيها أن لدى شركة HTC هاتف ذكي متوافق مع شبكات 5G يحمل الإسم الرمزي 2Q6U، وحصول هذا الهاتف على شهادة البلوتوث يشير إلى أن هذا الهاتف لا يزال قيد التطوير.

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لا نعرف الكثير عن الهاتف، بإستثناء أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبالتالي لا يزال يتعين علينا الإنتظار قبل أن نعرف ما إذا كان هذا الهاتف سيحمل إسم HTC U13 أو ما إذا كان سيكون جزءًا من تشكيلة جديدة تمامًا. لقد سمعنا من قبل أيضًا أن هذا الهاتف سيصل في النصف الثاني من هذا العام، لذلك إذا كنت تتطلع إليه، فقد تضطر إلى الإنتظار لفترة من الوقت.