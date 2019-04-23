شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 65% من الشركات الهندية تخسر نتيجة الاحتيال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أنه خلال عام واحد شهدت حوالى 65% من الشركات الهندية زيادة فى الخسائر نتيجة الاحتيال عبر الإنترنت، بما فى ذلك هجمات استحواذ الحسابات وفتح حسابات احتيالية.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فأوضح التقرير أن حوالى 87% من الشركات أعربت عن قلقها الشديد بشأن التأثير الضار المحتمل للاحتيال، حسبما ذكرت الدراسة التى أجرتها شركة إكسبيريان لتحليل البيانات، مع رؤى من قرابة 6000 مستهلك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فى ذلك الهند، وجد التقرير أن أمان الأغلبية (71 %) هو العنصر الأكثر أهمية فى تجربة عبر الإنترنت، يليه الراحة (15%) والتخصيص (14%).

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وقالت ساثيا كالياناسوندارام، المديرة فى إكسبريان إنديا: "بينما تواصل الشركات الابتكار فى حلول جديدة تعزز تجربة العملاء، يجب أن يكون هناك تركيز على الحد من التعرض لمخاطر العميل من خلال تأمين البيانات والمعلومات التى يصلون إليها حاليًا"، وأظهرت الدراسة أن 65% من المستهلكين الهنود يتوقعون شفافية كاملة من الشركات بشأن استخدام بياناتهم الشخصية.

وأبرز التقرير الذى يحمل عنوان "تقرير التجريب والهوية للخبراء لعام 2019: إصدار آسيا والمحيط الهادئ" أن العلاقات الموثوقة عبر الإنترنت تعتمد على الشركات التى توفر بيئة آمنة وخبرات سلسة للمستهلكين.